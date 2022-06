Palencia rendirá homenaje a la Catedral en su VII Centenario con "El renacer de las velas"

La celebración del VII Centenario de la Catedral de Palencia invitará a palentinos y visitantes a convertirse en protagonistas de un homenaje al templo y tomar la palabra en la acción denominada «Renacer de las velas». La actividad se celebrará este viernes, 3 de junio, en la plaza de la Inmaculada de Palencia (22.00 h), entre 5.000 velas y con ambientación musical de Daniel Acebes «El chelista». En ella se propone a los asistentes una novedosa iniciativa: expresar por escrito un deseo, un agradecimiento, una felicitación a la seo o un mensaje de esperanza. Los textos se depositarán en una urna que será guardada y conservada en la misma Catedral y que se abrirá dentro de cien años, cuando se cumplan los 800 años de su construcción.





El público recibirá una tarjeta en la que se podrá escribir el mensaje destinado a las generaciones de dentro de un siglo, un texto enviado al futuro, además un lápiz de recuerdo. El acto estará iluminado por más de 5.000 velas que formarán el número 700, en alusión al aniversario del templo. Al finalizar el acto las velas serán repartidas a los asistentes como recuerdo de su Catedral.





«Renacer de las velas» contará con unos invitados de excepción: el músico palentino Daniel Acebes, quien se sumará a la expresión de sentimientos a través del chelo, y con el poeta palentino Marcelino García Velasco, que leerá un mensaje dedicado a la Catedral.





Acebes, conocido por el sobrenombre de «El chelista», que da título a su proyecto más personal y en el que se sumerge en la música popular, pondrá su particular banda sonora al acto de homenaje a la Bella Desconocida. Autor de los discos VOL.1 (2018), Guerra Santa (2020) y Sesiones clásicas (2021, junto al cuarteto de cuerda Arima), el violonchelista vivió durante la pandemia la experiencia de convertirse en viral gracias a una colaboración virtual con el guitarrista y compositor de Queen, Brian May. El intérprete conjuga su faceta más clásica con la colaboración con artistas de otros estilos, como Jorge Drexler, Coti y C Tangana, a quien acompaña en su actual gira, de cuyos arreglos se ha ocupado y en la que toca el cello, el contrabajo y el bajo eléctrico.





«Renacer de las velas» será el prologo a la gran muestra que transformará la Catedral de Palencia entre junio y diciembre de 2022.





CONCIERTO DE LA CORAL VACCEA Y RALLY FOTOGRÁFICO INFANTIL

La serie de actividades conmemorativas organizadas por la Fundación 7º Centenario Catedral de Palencia 2021, que integran la Diócesis palentina, la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia con la colaboración de la Cámara de Comercio y la CEOE, prosiguen esta semana con dos propuestas más: el inicio del Ciclo de Corales y el Rally Fotográfico Infantil VII Centenario de la Catedral de Palencia.

El Ciclo de Corales se inaugurará mañana jueves, 2 de junio, con la actuación de la palentina Coral Vaccea en el patio del Palacio Episcopal (20.00 h, con entrada libre hasta completar el aforo). La formación, que ya ofreció un concierto en la Catedral el 31 de marzo dentro del programa del Centenario Pórtico Semana Santa, desplegará en esta ocasión un repertorio «heterogéneo y entretenido», según sus responsables, que incluirá temas de bandas sonoras, como Somewhere over the rainbow, canciones populares, cantos espirituales, habaneras, boleros y jotas castellanas.





Fundada en 1975, la Coral Vaccea exhibe un extenso y exitoso currículum que incluye giras europeas, conciertos por toda España y actuaciones dirigidas por maestros como Odón Alonso, Luis Remartínez, Ramón Torrelledó, Tzanko Delibozov y Pascual Osaetc; así como actuaciones junto a destacadas orquestas, entre ellas la de RTVE, Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Filarmónica de Madrid, Russe State y Sinfónica Clásica Estatal Rusa.





La última convocatoria de esta semana tiene como destinatarios a los niños de entre 6 y 12 años. A ellos va dirigido el Rally Fotográfico Infantil VII Centenario de la Catedral de Palencia, que se celebrará este domingo, 5 de junio, a partir de las 10.30 h en la plaza de la Inmaculada. En esta actividad, para la que es necesario inscribirse en la web www.700catedralpalencia.com y llevar cámara de fotos o móvil, los participantes recibirán una serie de pistas para descubrir los tesoros de la catedral y tomar tres imágenes del templo.