Palencia es la provincia más reticente a la vacuna contra el COVID-19, el 60,6% no se vacunarían

El 60,6 por ciento de los palentinos no se vacunaría de forma inmediata o no se vacunará contra el Covid 19, frente a un 34,7 por ciento que lo hará en cuanto el preparado esté disponible, según los resultados de una encuesta de Sigma Dos para Castilla y León Televisión (CyLTV) que sitúa a Palencia como la provincia de la Comunidad más reticente a inmunizarse. En Castilla y León estos recelos llegan al 56,9 por ciento.

Casi un 86 por ciento de los vecinos de esta provincia admite estar preocupado por la evolución de la enfermedad, en la línea con la media autonómica, frente al 10,9 por ciento que no lo está. No obstante, es uno de los territorios en los que hay una menor percepción de riesgo y el 43,2 por ciento de los encuestados afirman que creen que, aunque se contagien, su vida no corre peligro. Son casi cinco puntos más que los que confiesan que podrían morir si contraen la enfermedad (38,7 por ciento).

El 11,6 por ciento de los palentinos saben lo que es la enfermad ya que confiesan haber tenido síntomas de ella, mientras que un 30,3 por ciento han precisado asistencia sanitaria por motivos distintos al coronavirus.

En su valoración del sistema sanitario, también Palencia se muestra generosa y un 60,5 por ciento consideran que ha resistido bien o muy bien las oleadas, la cuarta provincia más optimista, frente al 22,8 por ciento que creen que lo ha hecho mal o muy mal.

La encuesta se ha realizado entre el 2 y el 9 de diciembre con una muestra de 3.300 entrevistas, con un margen de error del más menos 1,7 por ciento para un nivel de confianza del 95,5 por ciento.