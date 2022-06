Palencia celebra la III edición del Concurso Internacional “Una De Bravas”

El día el 22 de junio comienza el plazo de inscripción para que cualquier cocinero del mundo pueda apuntarse al III Concurso Internacional de elaboración de Patatas Bravas “Una de Bravas.” Los hosteleros interesados en participar tienen de plazo hasta el día 4 de septiembre para enviar sus recetas más originales de bravas y una foto a través del formulario de inscripción disponible en la página web: www.palenciabrava.es





Calendario Una De Bravas 2022





El jurado elegirá a las recetas finalistas entre el 5 y el 11 de septiembre, el domingo 18 se celebrará la eliminatoria previa en la que se elegirán a los tres cocineros de Palencia que acudirán a la final entre todos los que se presenten a concursar.





La final del concurso se celebrará en Palencia el 19 de septiembre, en el Hotel Rey Sancho sede de esta competición.





En la rueda de prensa de presentación de esta iniciativa gastronómica que tiene como objetivo posicionar a Palencia como un referente de las patatas bravas, han estado presentes el alcalde de Palencia Mario Simón, el concejal de desarrollo económico Urbano Revilla, el diputado de Promoción Económica, Luis Calderón y Javier San Segundo productor ejecutivo del Concurso.





Una De Bravas genera repercusión positiva en los participantes, e impulsa la expansión en Palencia





El alcalde de Palencia, Mario Simón se ha mostrado satisfecho con los resultados del concurso, y ha destacado: “conseguir el objetivo marcado de ser los mejores elaboradores de patatas bravas del mundo, que la repercusión sobre los negocios sea positiva e impulse su crecimiento y expansión en Palencia. Continuamos con nuestra firme apuesta por dar visibilidad y dinamizar eventos que posicionen a Palencia como el epicentro de la gastronomía, generando sinergias entre los sectores de restauración, hostelería y turismo.





Confiamos en los profesionales con un horizonte abierto a la investigación y el desarrollo de creaciones culinarias que situarán a Palencia como la capital de las Patatas Bravas”.





Desde la Agencia de Desarrollo estamos seguros que la oferta competitiva ya consolidada con esta III edición de “Una De Bravas” permitirá a Palencia, dar un salto cualitativo a nivel gastronómico. Estamos muy orgullosos de los profesionales que han participado en anteriores ediciones y que han elevado a nivel internacional las Rutas Bravistas. Apostamos por aglutinar la oferta gastronómica y de ocio siendo Palencia la plataforma que aporte opciones que son ya garantía de éxito.





Sobre este concurso el diputado Luis Calderón, en representación de la Diputación de Palencia ha agradecido esta iniciativa que tiene busca “hacer marca de Palencia.” También ha destacado que la patata supone una vinculación con nuestra marca “Alimentos de Palencia,” con el producto de la patata en determinadas zonas como el Boedo – Ojeda, y la patata ecológica en la zona del geoparque de la Loras, lo que va haciendo Provincia y creando una marca ligada al sector agroalimentario como es la de Palencia Brava, que creo que es muy buena idea. Por lo tanto, nosotros, seguiremos apoyando al Ayuntamiento como a los promotores, dar la enhorabuena y mucho ánimo para seguir en esta línea.”





Palencia capital de eventos gastronómicos con repercusión internacional





Durante la rueda de prensa Javier San Segundo ha explicado su idea original por la que nació este concurso, “un proyecto que tiene como objetivo apoyar el posicionamiento de Palencia como la sede de eventos gastronómicos con repercusión nacional e internacional, promocionar los productos y las recetas palentinas, como las reconocidas patatas de nuestra región (Boedo – Ojeda) y apoyar el turismo de nuestra tierra y a nuestra hostelería. Nos hace especial ilusión contar con La Mejillonera de Palencia como Miembro de Honor del Concurso. Sus patatas bravas son religión en Palencia y fuera de ella desde hace más de cuarenta y cinco años.”





En cuando a los objetivos de comunicación del concurso, San Segundo ha afirmado “se han cumplido con creces gracias al apoyo de las instituciones que nos acompañan: Ayuntamiento, Gastropalencia, Diputación de Palencia, “Alimentos de Palencia,” Junta de Castilla y León, con la activa participación de las empresas patrocinadoras y colaboradoras que hacen posible Una De Bravas. Y como no, de la gran acogida que ha tenido el concurso en los cocineros de la región, el resto del país y fuera de nuestras fronteras y lo satisfechos que se han mostrado de haber participado con resultados muy positivos en la facturación de sus negocios. Esperamos seguir creciendo y ofreciendo un concurso de calidad y de referencia que sitúe, cada vez más, a Palencia en el panorama turístico y gastronómico.”





Los premios del III Concurso Internacional de elaboración de Patatas Bravas, tres mil€ en productos de los patrocinadores





- Para el campeón: diploma, obra de arte y 1.500,00 €





- Para el segundo clasificado: diploma, obra de arte y 1.000,00 €





- Para el tercer clasificado: diploma, obra de arte y 500,00 €.





- Además, el Jurado tiene la potestad de entregar una Mención Especial.





También se otorgarán los siguientes Premios entre los participantes de la final del III Concurso internacional de elaboración de patatas bravas:





- Premio Alimentos de Palencia, a la innovación y a la estética.





Esta tercera edición del concurso internacional de elaboración de patatas bravas es posible gracias al patrocinio institucional del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación de Palencia, Alimentos de Palencia y la Junta de Castilla y León.





El patrocinio de: Mahou, Salsas Choví, Tudis Hostelería, agua Fuentes de Lebanza, la Chinata, Viña Pomal, Mercedes Benz – Adarsa, NTC &SONS, LavAzza, La Casera, Hortalizas Mauri,





Mancomunidad Boedo – Ojeda y Alas de Campos.





Con el apoyo de los partners HitCooking, Radio Viajera y Amalgama agencia.





Rutas Bravistas por los establecimientos finalistas 2021





Edu González @bravasbarcelona, creador de esta cuenta de Instagram con 145 mil seguidores, una de las personas más influyentes y conocedoras del mundo “Bravista” ha realizado este año también su particular Ruta Bravista visitando durante semanas las ciudades y bares de los finalistas de la segunda edición del concurso con cientos de miles de visualizaciones en Instagram, Facebook y YouTube. “Creo que con estas Rutas conseguimos ese deseo de mantener el espíritu de las bravas durante todo el año y convertirla en la tapa estrella no solo en España si no en el mundo.”