Palencia se aferra al soterramiento en los tribunales frente al avance millonario de Torrelavega

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha reafirmado la postura del Ayuntamiento en la defensa del soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad. Sus declaraciones se producen tras los recientes avances anunciados en Torrelavega (Cantabria), donde el Consejo de Ministros ha autorizado un nuevo convenio para la integración ferroviaria por valor de 138,86 millones de euros.

Una lucha en los tribunales

El proyecto de la capital palentina se encuentra actualmente paralizado y en los tribunales. "Está sub iudice, en la Audiencia Nacional", ha recordado la alcaldesa, quien ha señalado que son los jueces quienes tienen "la última palabra". Miriam Andrés ha explicado que el consistorio ha recurrido a la vía judicial después de que las reuniones con Adif y con el ministro de Transportes no hayan servido para desbloquear la situación.

Brágimo Manifestación respaldada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento y miles de palentinos contra el proyecto de pantallas acústicas de Adif en Palencia, ha discurrido desde la Plaza Mayor, por la Calle Mayor hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno

La regidora ha insistido en que el Ayuntamiento continuará defendiendo lo recogido en los estudios informativos originales y no renunciará a su derecho. Andrés ha sido contundente en su mensaje de perseverancia frente a lo que considera un agravio comparativo.

Mientras haya café para algunos, pues los que tenemos esa taza ya medio servida, no vamos a desistir en nuestra pelea y en nuestro derecho" Miriam Andrés Alcaldesa de Palencia

Asimismo, la alcaldesa de Palencia ha instado al ministerio a actuar con transparencia. Ha subrayado que si desde el Gobierno se considera que el proyecto palentino es inviable, "debe iniciar una modificación formal de los estudios", un paso que, según ha asegurado, todavía no se ha producido. Mientras tanto, el consistorio mantiene la vía judicial abierta a la espera de una resolución.

El contraste con Torrelavega

La situación en Palencia capital contrasta notablemente con el impulso recibido por Torrelavega, donde el acuerdo a cuatro bandas —Ministerio de Transportes, Adif, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento— permitirá soterrar 1,8 kilómetros de vía y construir una nueva estación subterránea y un aparcamiento. El futuro proyecto transformará la ciudad cántabra eliminando pasos a nivel y generando un nuevo espacio urbano, una aspiración histórica para la localidad cántabra, igual que lo es para la capital palentina.