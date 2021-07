Oysho echa el cierre tras quince años

El reguero de comercios que están echando el cierre y bajan sus persianas no cesa en Palencia. El afán del grupo Inditex por dar mayor cabida al comercio online ha provocado una nueva intervención en su política de clausura de comercios físicos. Se trata de la firma Oysho, que se suma así al cierre de otras líneas del grupo textil en la ciudad de Palencia. Primero lo haría Zara en el mes de enero, donde trabajaban 21 personas. Más tarde sería Punt Roma, dejando a su vez a cuatro empleadas sin trabajo. Estos cierres están abocando a la mayoría de comercios de la capital palentina a desaparecer uno tras otro. El comercio online gana fuerza, lo que provoca que una ciudad como Palencia pierda interés en favor de Valladolid. La capital de la comunidad gana fuerza, y muchas personas no dudan en acudir allí a encontrar lo que en Palencia no pueden.

Oysho deja a cuatro trabajadoras en el paro, ya que dos decidieron aceptar la oferta de traslado y fueron recolocadas en tiendas de Valladolid. El cierre de la firma de Amancio Ortega es la última después de que la cadena portuguesa Worten también bajase la persiana en el centro comercial Arambol. Esto ocurrió en el mes de febrero, y también dejó a su paso la pérdida del puesto de trabajo de diez personas, según apuntan desde la empresa.