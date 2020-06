Opinión: El adiós a las fiestas y las medidas para el ocio nocturno traen decadencia, nunca solidaridad

OPINIÓN: Manuel Lobejón

"Malos tiempos para la lírica", asi rezaba el single del grupo Golpes Bajos cuando iniciábamos la década de los 90.

Tanto el título del tema musical como el del propio grupo se ajustan como un guante a lo que hoy les cuento.

Este verano de 2020 fechas señaladasen rojo durante todo el año en el caledario, dejarán de tener su importancia. Esos sentimientos, emociones o sensaciones que traen nuestras fiestas, dejarán de vivirse en los municipios de toda la comunidad. El Vicepresidente de la Junta de Castilla y León anunciaba esta misma tarde, dentro de las normas que regirán lo que se ha venido a denominar "la nueva normalidad" en Castilla y León, una noticia que a buen seguro no sentará bien a artistas, músicos y empresas de espectáculos de la región. Incluso para el mundo taurino o para los hosteleros de los pueblos y de las capitales.

El sector esperaba, ahora que la celebración de reuniones pasan a dominio regional, que la Junta se posicionase en un lugar similar a su homóloga Gallega animando a los Ayuntamientos a apoyar al sector. Será que allí es año de elecciones, aquí la decisión ha sido completamente contraria.

Según Igea, la Junta cree que "No es un año bueno para las fiestas, pero sí para descansar y vernos con las familias. Desgraciadamente no es un año que tenga especiales motivos de celebración", un argumento de deja hundidos y prácticamente desprotegidos a su suerte a todos aquellos que viven del espectáculo y todo lo que genera alrededor, directa o indirectamente, además de caer en la contradicción que es precisamente en las fiestas, cuando más se juntan las familias.

Es bien cierto que la linea del equipo de gobierno regional ha venido priorizando de forma permanente los criterios sanitarios, por lo que esta nueva decisión tampoco sorprende demasiado, aunque, quiza nuestros artistas y hosteleros pasen a ser los mas sanos entre los que sufren de inanición .

También ha insistido en que todos los ciudadanos «han trabajo muy duro para llegar hasta aquí y poder disfrutar del verano, aunque sea un tanto raro». «Hagámoslo con responsabilidad para no dar pasos hacia atrás» por lo que el criterio para celebraciones a partir de ahora, según el Vicepresidente son los siguientes: "Los espectáculos al aire libre tendrán un aforo máximo de 1.000 plazas y en recintos cerrados de 500 siempre sin superar el 75 por ciento del total y manteniendo las distancias de seguridad".

"No podemos consentir que municipios se queden sin fiestas en julio y luego otros puedan celebrar las suyas en agosto o en septiembre. Aquí también hay que ser solidarios. Por eso el acuerdo ha sido unánime» ha afirmado Igea, utilizando un criterio que intenta defender un argumento y el contrario .

Esa solidaridad solo mira a un lado. Puede resultar comprensible si solo se mira la celebración de las fiestas patronales desde el prisma de buscar la igualdad entre las administraciones, olvidándose completamente de la economía de cientos de locales de hostelería y bares que permanecen abiertos todo el año esperando "su agosto", sus fiestas que cuadren las cuentas de todo año, con lo ingresado en esos días de celebración.

Y ahora que a nadie se le ocurra celebrar, ya que para que esta recomendación sea atendida por los municipios y ciudades, ha explicado que se cuenta con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las policías municipales y los inspectores de la Junta, cuya plantilla se puede ampliar conforme a los cambios que se introducen en la Ley de Función Pública.

Sino son suficientes, Sr. Igea, ahí va una recomentdación. Tambien pueden hacerse por un módico precio con policias de balcón.

Argumentan que el acuerdo ha sido unánime y consensuado y digo yo....será entre políticos, es lo que tiene legislar desde un sillón. Si se observa la otra cara de la moneda, al final la normalidad será nueva, pero de verdad. Los que viven del otro lado de la barra o sobre un escenario pensarán bien diferente.

Dudo mucho en primer lugar que el propietario de un bar o restaurante que ya haya visto pasar sus fiestas, se alivie viendo a un compañero de otro pueblo hundirse para colocarse a su nivel. La hostelería es lo suficientemente solidaria como para no desear el mal ajeno al compañero.

Por no hablar de que estos locales si son nocturnos no disfrutarán siquiera del 75% de aforo, que se quedará solo en un tercio y sin permiso para utilizar la pista de baile. Las mesas que se permitirán utilizar en la pista, generarán unos ingresos completamente insuficientes y el cierre de estos locales se contará por centenares, sino al tiempo.

Algo similar ocurre entre la comunidad de músicos, artistas y agencias.

Ver como otro compañero, con el que posiblemente incluso hayas coincidido en otra formación en otra temporada se queda sin ingresos, genera muchas dudas de que sea un consuelo para nadie. No se en que realidad paralela el mal al compañero puede resultar algun tipo de consuelo.

Miento, si lo sé. En la politica ocurre.

Esta decisión supone un golpe duro, quizá mortal también para un negocio que se desarrolla de forma temporal, que resiste cada año sin ingresos muchos meses, poniendo numerosos esfuerzos en cada ensayo invernal por parte de los artistas e inversión por parte de los promotores para trabajar a "mata caballo" julio, agosto y septiembre.

Indudablemente muchos sectores van a salir de esta resaca de la pandemia muy tocados, pero con decisiones como estas otros saldrán directamente hundidos.

No sería extraño que estos sectores acabasen siendo los siguiente en salir a la calle dando mucho mas que "el cante".