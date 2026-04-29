Los obstáculos a los que se enfrenta un ciego en su día a día en la ciudad: "La independencia y la autonomía que da un perro guía no la da un bastón. Es alucinante que un animal interprete lo que ve por tu seguridad"

Con motivo del Día Internacional del Perro Guía, que se celebra este miércoles 29 de abril, la ONCE ha lanzado un claro mensaje para reivindicar el derecho de acceso de estos animales a todo tipo de espacios públicos. En el programa 'Herrera en COPE' de Palencia, el usuario José Miguel Puerta y la directora de la ONCE en la ciudad, Alejandra Rodríguez, han abordado la importancia de estos compañeros y los retos pendientes en materia de accesibilidad.

EFE Dos perros guía

José Miguel Puerta, quien fue usuario de perro guía durante once años, ha relatado que su perro llegó "por accidente", ya que pensaba que no se lo concederían por sus "patologías añadidas a la ceguera". Tras superar varias pruebas y una lista de espera de casi tres años, recibió a su compañero. El proceso culminó con un curso intensivo de una semana en su domicilio, donde un instructor le enseñó las órdenes específicas a las que el animal está entrenado para responder, como buscar un cruce, una puerta o un asiento.

COPE José Miguel Puerta ha tenido un perro guía durante 11 años en Palencia

La seguridad y velocidad que un bastón no puede dar

Puerta ha destacado la gran diferencia que supone contar con un perro guía frente al uso del bastón blanco. Asegura que un recorrido de 7 minutos con perro puede demorarse hasta los 14 sin él. "La independencia y la autonomía que da un perro guía no lo da un bastón", ha afirmado. Aunque ya tenía autonomía con el bastón, ha explicado que "el perro te da mucha velocidad" y una seguridad incomparable, ya que el animal esquiva los obstáculos que con el bastón solo detectaría al toparse con ellos.

La independencia y la autonomía que da un perro guía no lo da un bastón" José Miguel Puerta Ha tenido perro guía durante 11 años

Como ejemplo, ha mencionado el peligro que suponen las arquetas abiertas por la instalación de fibra óptica en la ciudad, un obstáculo que para él es "el peor de los inconvenientes" al ir con bastón. Según ha detallado, "el perro a 2 metros de la arqueta o se para o te saca", evitando una caída que con el bastón sería inminente. Y como ese, existen otros muchos más obstáculos o peligros de los que el resto de las personas no somos conscientes hasta que conocemos casos como el de José Miguel.

EFE Un perro guía acompaña a su dueño cada vez que pone un pie en la calle

Palencia, una ciudad accesible pero 'muy mejorable'

Al ser preguntado sobre la accesibilidad en Palencia, Puerta considera que, aunque no es de las peores ciudades, es "muy mejorable" y que "la accesibilidad al 100 por 100 nunca existe". Ha lamentado que, a pesar de tener una "normativa muy buena", esta a menudo no se cumple. Ha abogado por supervisar más "'in situ' los problemas de cada uno cuando se hacen ciertas obras".

Entre los obstáculos más comunes, ha enumerado las terrazas, la cartelería de tiendas, las fruterías con productos en la calle o incluso elementos públicos como los aparcabicis pegados a una pared. "Eso para un ciego es mortal. Porque cuando llega el bastón, pum, estás encima de ello", ha sentenciado.

Agencia ICAL Perro guía de la ONCE en una frutería

El desconocimiento, una barrera pese a la ley

Por su parte, Alejandra Rodríguez, directora de la ONCE en Palencia, ha subrayado que la organización simplemente hace hincapié "en aquello que ya está aprobado, o sea, aquello que es ley". Ha atribuido los problemas de acceso a la "ignorancia o por desconocimiento" por parte de algunos propietarios de negocios, quienes no saben que la ley ampara a los usuarios.

Rodríguez ha aclarado que un perro guía "no es una mascota", sino un apoyo fundamental para la "autonomía de una persona invidente". Aunque en Palencia no se han registrado grandes dificultades, sí llegan quejas de otros puntos del país en sectores como la hostelería o los taxis. También ha explicado que la lista de espera es a nivel nacional y que el acceso al servicio depende del grado de discapacidad visual, siendo requisito indispensable tener autonomía previa con el manejo del bastón.

EFE Un perro guía

Para mejorar la ciudad, Rodríguez ha propuesto actuar sobre las terrazas y los semáforos sonoros, cuya instalación es sencilla y puede funcionar con mandos a distancia para no molestar a los vecinos. "Abrimos las puertas para todo tipo de asesoramiento a nivel de accesibilidad universal", ha ofrecido.

Finalmente, José Miguel Puerta ha animado sin dudarlo a quienes estén considerando solicitar un perro guía, describiéndolo como una "experiencia muy gratificante y muy enriquecedora". Ha insistido en la increíble capacidad de estos animales: "Es alucinante que un animal sea capaz de interpretar lo que está viendo o lo que está oyendo en pro de la seguridad de una persona ciega", aunque también ha recordado la gran "responsabilidad sobre él" que conlleva.