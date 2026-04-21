La negociación del convenio de Renault estalla y los sindicatos llaman a la plantilla a la huelga de celo

La negociación del nuevo convenio colectivo en Renault España se ha enquistado tras la novena reunión de la mesa negociadora. Los sindicatos han rechazado la última oferta de la empresa para el período 2026-2028, calificándola de totalmente inasumible, y han hecho un llamamiento a toda la plantilla para que deje de colaborar con la compañía como primera medida de presión.

Desde los sindicatos denuncian la falta de reconocimiento al esfuerzo diario de los trabajadores y advierten que se ha roto la paz social. En un comunicado, CCOO ha lamentado que la propuesta salarial y la actitud de la empresa "han llevado la situación a un punto de bloqueo del que va a ser complicado salir".

EFE Fábrica de Renault

El salario, principal escollo

El principal escollo en la negociación son los salarios. La dirección de Renault propone una subida del IPC más un 1% en 2026 y una paga no consolidable de 400 euros; para 2027, ofrece el IPC y una paga de 200 euros; y en 2028, la actualización al IPC.

Así han sido las negociaciones previas La negociación de Renault se tensa: los sindicatos ven insuficiente la oferta y exigen mejoras salariales

Sin embargo, la representación sindical considera que estas medidas son insuficientes. Insisten en que la oferta salarial "es un trampantojo" que podría convertirse en una bajada de sueldo encubierta si no se cumplen los objetivos de la prima de resultados y la nueva prima de Contribución Colectiva.

Carlos Rodríguez, delegado de CSIF en Renault, ha acusado a la dirección de "falta de respeto por parte de la dirección de la empresa hacia los trabajadores y trabajadoras que conformamos Renault". Según Rodríguez, no se está valorando "el esfuerzo que hacemos a diario" ni se entra a "negociar los puntos que desde la representación de los trabajadores llevamos en la plataforma". Por ello, ha afirmado que los directivos "son los únicos responsables del conflicto colectivo que se avecina en Renault".

La empresa defiende su oferta

Por su parte, la dirección de Renault España ha defendido en un comunicado que su oferta contiene los términos máximos "para alcanzar un acuerdo que no haga peligrar la competitividad de las factorías españolas y que posibilite la adjudicación de los proyectos que componen el plan de futuro presentado". La empresa considera que su propuesta constituye "un avance destacable en muchas de las condiciones laborales de la empresa teniendo en cuenta el contexto de la industria de la automoción actual".

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Además de los salarios, la compañía se compromete a transformar al menos 100 contratos a indefinidos durante la vigencia del convenio y a asignar tres nuevos vehículos para Palencia y dar continuidad a los dos de Valladolid en versión Hybrid long life.

Llamada a la 'huelga de celo'

Ante el bloqueo, todas las organizaciones sindicales (UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF) han decidido activar medidas de presión. Han pedido a los trabajadores que no realicen horas extraordinarias ni participen en formaciones no esenciales, limitándose estrictamente a las funciones de su puesto.

El mensaje a la plantilla es claro: "Cero colaboraciones. Ni se hacen favores, ni ayudas, ni gestos gratuitos. Ni un tornillo de más, ni un minuto de más, ni una sola tarea fuera de lo que marca nuestro puesto". Con esta medida, los sindicatos buscan demostrar la unidad de la plantilla y enviar una advertencia a la empresa: si no mejora su oferta, "no habrá convenio y habrá conflicto".

Los sindicatos ya avisan de que, si la dirección no recapacita, habrá un calendario de movilizaciones que podría culminar con una huelga. La próxima reunión entre ambas partes está prevista para el próximo 7 de mayo.