Nace el colectivo de autónomos FAUP (Fuerza Autónomos Unidos de Palencia)

Nace FAUP (Fuerza Autónomos Unidos de Palencia), una unión que se ha creado de forma espontánea y en el que en menos de 48 horas, ya ha conseguido aglutinar más de 1.000 autónomos de Palencia y Provincia.

Según un comunicado de presentación, quieren de manera conjunta, sin tener en cuenta el color de sus ideas o el sector empresarial al que pertenecen, luchar por conseguir unas condiciones dignas, viables y coherentes. "Que ayuden a paliar esta situación tan dura en la que nos encontramos por un motivo ajeno a todos, que nadie quiere, pero que todos estamos sufriendo".

Este grupo de autónomos tienen claro que en una ciudad pequeña como Palencia, son "parte de su esqueleto empresarial y somos necesarios para su mantenimiento. Y no somos sólo los autónomos los que sufrimos esta situación, sino todas las familias que trabajan con nosotros en nuestros negocios y que si en estos momentos no tenemos un poco de visión a largo plazo, se quedarán en la calle, sin trabajo y cada vez con menos servicios y comercios que atiendan sus necesidades diarias".

Ahora mismo todo el conjunto de los autónomos que forman esta unión, están trabajando juntos para presentar tanto a Ayuntamiento de la capital como a la Diputación Provincial, una serie de medidas "que nos puedan ayudar y que estamos seguros que están dentro de las posibilidades de ambas instituciones. Es este el momento, en el que sean del partido que sean. Tienen el deber moral, ético y político de unirse todos para buscar aquellas soluciones que puedan ayudar a un colectivo tan machacado como el de los autónomos. No nos sirve que se escude nadie en que ayudarnos depende del Gobierno Central . Los políticos de nuestra ciudad son los que deben cuidar de su ciudad y de nosotros. Ahora es cuando nos tienen que prestar la mano que nos prometían en las elecciones, es ahora cuando tienen que demostrar que están ahí para servir al ciudadano, es ahora cuando se tiene que ver que realmente les importa Palencia y que van a hacer todo lo que se pueda y más por ayudar a todos los que sufrimos esta situación.

En cuanto tengan todo preparado, pedirán una reunión urgente con ambas instituciones para presentar nuestras sus peticiones. Asimismo realizan un llamamiento a la cámara de comercio de Palencia y a todas las asociaciones sectoriales para ponerse contacto, ya que muchos son asociados de ellas. "Al igual que a los políticos que nos rigen, les pedimos que den un paso al frente y demuestren que sirven realmente para luchar por sus asociados. Nos habría gustado que ese paso se hubiese dado ya de una manera más activa. Ellos ya tienen voz en las instituciones y nosotros ahora somos muchos más que los asociados de cualquiera de ellas. Si los autónomos desaparecemos...todas las asociaciones no tendrán quién las forme ni ningún otro sentido".

Invitan a adherirse a todos los autónomos que aún no se han unido. "Que no lo duden. Algunos ahora no lo están pasando tan mal, o simplemente no se atreven.....somos muchos y tenemos que ser más...porque estamos luchando por nuestros derechos, que son os de vuestros, que son los de todos".