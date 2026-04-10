La música tradicional de Palencia toma la calle con un concierto de 500 escolares de 14 colegios de la provincia

La música tradicional saldrá a la calle en Palencia de la mano de cerca de 500 escolares de 14 colegios de toda la provincia. El Conservatorio Profesional de Música de Palencia impulsa una nueva edición del programa ‘Folkloreando’, una iniciativa que busca acercar el folklore a los más jóvenes y que culminará con dos grandes conciertos el 16 de abril en Guardo y el 17 de abril en la Plaza Mayor de Palencia. El proyecto ha sido presentado por el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio, junto a representantes del Conservatorio, la Diputación y los ayuntamientos implicados.

Eva Garrido Instrumentos de música tradicional

En el acto se ha puesto en valor el papel del Conservatorio como referente cultural y educativo en la provincia, destacando su capacidad para generar proyectos de alcance provincial basados en la colaboración entre instituciones, el profesorado y la comunidad educativa. Los conciertos tendrán lugar el 16 de abril a las 18:30 horas en el Auditorio Municipal de Guardo y el 17 de abril a las 18:00 horas en la Plaza Mayor de Palencia. En total, entre conciertos didácticos y las actuaciones de ‘Folkloreando’, el programa llegará a más de 1.000 escolares este mes.

COPE Presentación Programa 'Folkloreando' 2026 Palencia

El alma de nuestros pueblos

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación de Palencia, que asumirá los gastos de transporte de los centros participantes de Guardo, Aguilar de Campoo, Velilla del Río Carrión, Paredes de Nava o Saldaña. Su presidenta, Ángeles Armisén, ha insistido en la importancia de cuidar el folclore, ya que "el patrimonio cultural de nuestro medio rural es el alma de nuestros pueblos". Según ha afirmado, es "fundamental para el sentimiento de orgullo y de pertenencia, el conocer nuestras tradiciones desde el punto de vista cultural".

El patrimonio cultural de nuestro medio rural es el alma de nuestros pueblos" Ángeles Armisén Presidenta de la Diputación de Palencia

Brágimo Danzas de danzantes, de palo o paloteo y bailes procesionales en Palencia

Un proyecto para sembrar raíces

‘Folkloreando’ es una iniciativa enmarcada en el Proyecto Canta del Conservatorio y liderada por los profesores e investigadores de música tradicional Carmen Teresa García y Sergio Rodríguez. Su labor consiste en ir a los pueblos para grabar sus canciones, transcribirlas y arreglarlas para instrumentos modernos, un trabajo que después se traslada a las aulas de los colegios para que los niños se involucren de manera integral.

Brágimo Alumnas del conservatorio de Palencia

El director del conservatorio, Enrique Abello, explica que el repertorio no solo se trabaja desde el punto de vista musical, sino que también se abordan "las danzas". "Unos colegios cantan una canción y otro colegio baila esa canción, hacen paloteos, se trabajan el vestuario también", señala. El objetivo, según Abello, es "que ellos se den cuenta de lo que son sus raíces, su tradición musical, y que se siga manteniendo, porque si no se hace desde niños, lo vamos perdiendo".

Sobre el escenario, los escolares estarán acompañados por los 12 profesores que integran el Ensemble Folkloreando, junto con el profesorado especialista de los centros participantes. Los ayuntamientos de Guardo y Palencia, por su parte, aportan la infraestructura, logística y soporte técnico necesarios para la celebración de los conciertos.

COPE Presentación Programa 'Folkloreando' 2026 Palencia

Más allá del folclore

La programación del Conservatorio se extiende con otras actividades. Del 27 al 30 de abril, el Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava acogerá un Ciclo de Música de Cámara con cuatro conciertos a cargo de alumnos de cursos superiores. Además, el 18 de abril, la Banda de Enseñanzas Elementales del Conservatorio participará en el Encuentro Autonómico de Bandas en Soria, una cita que reúne a todos los conservatorios de Castilla y León.

Brágimo Alumnos del conservatorio de Palencia

Finalmente, las autoridades han recordado que el plazo de admisión de matrículas para el próximo curso en el Conservatorio Profesional de Música de Palencia se abre del 15 de abril al 15 de mayo. Abello ha animado a las familias a no dejarlo para el final, pues "muchas veces se acuerdan de las matrículas en el mes de septiembre, y el plazo se les ha pasado". Para los interesados, se celebrarán Jornadas de Puertas Abiertas los días 4 y 5 de mayo.