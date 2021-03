Mundo rural; "No es lógico que telefónicamente digan que si no tienes coche que te lleve a vacunar un vecino"

Uno de los habitantes de la localidad de Mazariegos, a 13 km de la capital palentina nos remite una carta para mostrar su malestar por que los mayores de la localidad, actualmente en proceso de vacunación, tengan que desplazarse hasta el centro de salud de Villarramiel a recibir la dosis, sin tener en cuenta si cuentan con medios para recorrer los mas de 17 km que separan ambas localidades.

Reza así;

"Me gustaría hacer público/denunciar como está aconteciendo al campaña de vacunación contra el COVID19 en la ZBS de Villarramiel; concretamente en Mazariegos.

Se indica a la gente que se tiene que desplazar (si o si) al centro de salud de Villarramiel y no se ofrece ninguna alternativa (o medio de transporte) a las personas que no disponen de coche para hacerlo.

Actualmente están vacunando a la población entorno a los 80 años.

Simplemente avisan con 24 horas de antelación para decirte que tienes que desplazarte a Villarramiel y cuando se da el caso de alguien que no tiene coche ni quien le lleve le contestan que pida algún vecino que lo haga, y que no es su problema.

Yo no soy nadie para planificar la campaña de vacunación (esa labor le corresponde a los sanitarios) pero me parece que no es lógico ni racional que te digan telefónicamente que si no tienes coche que te lleve un vecino.

En primer lugar no es lógico ni racional tal planteamiento y menos aún en el contexto actual con la presencia del COVID.

Lo más sangrante y paradójico es que en Cascón de la Nava y Fuentes de Nava (que pertenecen a la ZBS de Paredes de Nava) los sanitarios se están desplazando a los centros médicos de ambas localidades y en los casos de personas con movilidad reducida u otros problemas de salud incluso a su propio domicilio.

Es cierto que en Cascón y Fuentes hay más tarjetas sanitarias que en Mazariegos, pero eso no es excusa porque bastaría con agrupar a varias de las personas a vacunar el mismo día. En Mazariegos por ejemplo habrán vacunado aproximadamente a 10 personas.

Con lo cual y visto que parece que lo ocurre depende de la persona/s que dirige la vacunación de la ZBS en Villarramiel.

Eso sumado a al tradicional carácter pasivo de la castilla rural crea un caldo de cultivo perfecto para...

Soy consciente de que no es factible la existencia de un hospital en cada pueblo, pero cosa muy diferente es que nos traten como ciudadanos de tercera y nos avasallen de esta forma.

Me pregunto si en la Consejería de Sanidad saben como actúan con respecto a nosotros desde la ZBS de Villarramiel y si esta es la forma (tan cacareada) de fijar población en el medio rural.

Con políticas como esta lo único que consiguen es incentivar a que cualquier persona que se este planteando el fijar su residencia habitual en un pueblo desista de hacerlo.

¡Nos están echando de los pueblos!

Es perfectamente factible el que vacunen a la gente en Mazariegos (como ya lo están haciendo en Fuentes y Cascón) y más que lo será en en breve cuando llegue la vacuna de Johnson & Johnson, pero desgraciadamente hay nula voluntad de hacerlo". Concluye.