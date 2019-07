Mujeres en conflicto, una exposición sobre la violencia de la guerra

A partir de mañana, 16 de julio, se abre la exposición Mujeres en Conflicto, en la biblioteca pública de Palencia. Su autor es el fotoreportero freelance J.M López. Sus fotografías y reportajes han sido publicados en medios como: The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, La Republica, El País o El Mundo, entre otros muchos. López expresa a través de sus imágenes la situación que se vive en conflictos bélicos en todo mundo. Y que organiza tanto la Fundación Jesús Pereda, como Caja Rural. "Todas las obras están protagonizadas por mujeres. Tratamos de buscar un motivo común dentro de la fotografía de guerra y nos parecio que era un momento muy adecuado para explicar como viven las mujeres las situaciones bélicas o sus consecuencias", ha relatado Ignacio Fernandez Herrero, presidente de la Fundación Jesús Pereda.

Una recopilación de fotografías, que van desde lugares de latinoamérica (Guatemala, Venezuela y Argentina), así como países de Europa (Irlanda del Norte, España, Kosovo...), África y Oriente Medio (Siria, Irák, Irán...). Una recopilación de fotografías que permanecerá en la sala de exposiciones de la biblioteca pública de Palencia, situada en la Calle Eduardo Dato, hasta el 31 de julio. "La muestra merece la pena incluso estéticamente. La violencia tiene este valor añadido por que impacta y no solo por lo brutal sino por el punto de vista que ofrece el fotógrafo. Y lo que permite saber es que la mujer en los conflictos es la garantía de la civilización", ha comentado Ignacio Fernández.