La mujer que figuraba en las listas de Venta de Baños niega que intentase robar las papeletas

El intento de sustraer las papeletas del Partido Popular en la localidad de Venta de Baños por parte de una mujer, fue una de las noticias contadas en forma de anécdota durante la jornada electoral de ayer, tras una información de Subdelegación del Gobierno en Palencia a las 11:00h de la mañana.

Durante la terde de hoy, dicha persona ha remitido una nota a los medios de comunicación solicitando contar su versión de los hechos. Niega que intentase robar las papeletas y afirma que no autorizó la inclusión de su nombre en las listas electorales.

Reproducimos su comunicado solicitando la rectificación de la noticia.

“El 27 de abril pasado me entero a través de una tercera persona de que formo parte de una lista electoral del PP en las elecciones municipales de Venta de Baños, a lo cual yo no tenía conocimiento alguno ya que en ningún momento he dado mi consentimiento para formar parte de dicha lista.

Por ello, y para subsanar la situación, el 2 de mayo me dirijo por escrito a la Junta Electoral de zona de Palencia explicando la situación en la que me había visto envuelta y sentirme engañada por dos miembros del partido e inscritos en la misma lista en que figuro, solicitando a la Junta Electoral que se elimine mi nombre de dicha lista.

El 6 de mayo la Junta emite una resolución en la que acuerda” tener por renunciada a Dª Noelia como candidata titular” y esta resolución fue notificada al PP.

El 26 de mayo, día de las elecciones locales, acudo a la mesa en la que se me convoca como vocal suplente y cuál es mi sorpresa al ver que mi nombre continua en la lista del PP en esas elecciones, cuestión a la cual pensaba que se había subsanado tras el pertinente escrito.

Mientras estaba observando dichas papeletas y el apoderado del PP presente, el cual es uno de los causantes de que me vea envuelta como figurante en la lista electoral, tras decirle que no se me ha borrado y es cuando a hablarme a voces y empieza a dice que he querido sustraer dicha papeleta, llamando a la policía local.

Tras esto abandono el local de votación sin más y sin ninguna actuación por parte de la guardia civil como se ha relatado.

A medio día se me comunica que mi nombre y ubicación figura en varios medios de comunicación y en las redes sociales atribuyendo un intento de robo algo que es falso desde todo punto de vista y marchar mi nombre a pesar de intentar por todos los medios que esto se subsanase y no verse más perjudicada por algo a lo que no nunca he dado consentimiento.

Es mi deseo que a través de este escrito queden aclarados los hechos y mi nombre y mi persona queden libres de falsas acusaciones y maleficencias manteniendo el anonimato y esperando que sea suficiente para que se rectifique la noticia emitida

Adjunto la resolución emitida por la Junta Electoral el 6 de mayo para que quede constancia de haber manifestado mi voluntad ante ellos.”