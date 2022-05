Movistar Estudiantes - Zunder Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras volver a la senda del triunfo ganando a Melilla y cortando la mala racha de 3 derrotas seguidas, ya solo restan 3 jornadas para que finalice la liga regular. El objetivo de asegurar al menos la 5º plaza que nos daría ventaja con factor campo a favor en la primera ronda del PO está cerca, pero aún queda certificarlo.

Nos llega otra de las citas marcadas en rojo en el calendario. Visitamos el WiZink Center para enfrentarnos al “Estu” con viaje de seguidores morados quienes apoyarán al equipo en este histórico partido, ya que es la primera vez que jugaremos ante un rival de este calado en dicho escenario. Estudiantes ha estado 3 años salvándose del descenso de ACB debido a la imposibilidad de los equipos ascendidos desde Oro a hacer efectivo su ascenso en los despachos. En vez de a la tercera (como diría el dicho), a la 4ª llegó la vencida. Ello supone un gran atractivo para la competición y le da un mayor pedigrí, así como mayor difusión (falta hace) no sólo por el descenso de un club histórico, sino también por toda la numerosa afición que arrastra (liderados por la famosa DEMENCIA). Estudiantes debuta en la categoría y cumple su 1º temporada en su historia en la Leb Oro.

Es un histórico de la ACB y del baloncesto español, siendo hasta su descenso uno de los 3 equipos junto a Real Madrid y Joventut, que había participado en TODAS las ediciones de la máxima categoría del basket nacional. También es un histórico en el basket europeo habiendo llegado lejos en (Euroliga, Recopa, Korac, ULEB, etc). A priori, el máximo favorito para recuperar pronto la categoría perdida, pero con Granada, le ha salido un duro competidor y mantendrán una bonita lucha hasta la última jornada por ver quien asciende a ACB.

Estudiantes es un equipo situado 2º en la tabla con 24 victorias y 7 derrotas (24-7). De sus 24 victorias, 14 han sido como local y 10 fuera de su feudo. Acumula una buena racha de 3 victorias consecutivas.

Los precedentes en el histórico de enfrentamientos datan de 1 partido jugado ante ellos, con 1 victoria palentina y 0 estudiantiles (en Madrid será el primer partido jugado). En casa, han vencido 14/15 encuentros, habiendo ganado a casi todos los equipos de la liga y siendo el mejor local de la categoría (hacen de su pista, un fortín donde solo han perdido ante Granada). Partido especial para Kevin Larsen y Felipe Dos Anjos quienes volverán a jugar ante su ex equipo.

Vienen de GANAR en Huesca (49-83) destacando Johnny Dee con 18 valoración. El precedente del partido de IDA en Palencia, fue victoria por (66-62) destacando Prince Ali con 16 de valoración.

Entrenados por Diego Epifanio “Epi”. El técnico burgalés, tras su estancia de 2 temporadas con San Pablo Burgos en ACB (habiendo conseguido ascender con el equipo de su tierra a la máxima categoría), volvió a conseguir un ascenso a ACB (con el Breogán la pasada 20/21) donde además hizo doblete (ganando la Copa Princesa). A pesar del ascenso, la directiva del Breo decidió cesarlo y en la presente temporada se encontraba sin equipo hasta la llamada estudiantil con quien intentará un nuevo ascenso a ACB (sería el 3º en su palmarés). Entrenador joven pero de mucho carácter y gran valía. Viene a dar relevo a un Jota Cuspinera quien fue cesado tras la mala racha de resultados de los madrileños. Siguen hasta 6 jugadores de la temporada pasada. Tienen hasta 7 debutantes en la liga. La media de edad es de 28 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Movistar Estudiantes:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 3): Lucas Faggiano de 33 años y 1,88 altura. Gran refuerzo el del base canchero con pasaporte italiano quien procede de GBC en ACB donde hizo buena campaña. Debuta en la liga. Se trata de un playmaker referente en la categoría con gran capacidad de anticiparse a la línea de pase y robar balones (1,3 robos por encuentro) quien es completo. En ataque, es una amenaza exterior con grandes % desde 6,75 y va fuerte en las penetraciones. También es un gran asistente repartiendo juego a los compañeros. Es uno de los mejores bases de la liga quien tiene de sobra, nivel ACB. Lujo disfrutarlo en Oro. Líder ratio asistencias – pérdidas en los bases. Medias: En 21 minutos; 8 puntos con 3,2 asistencias con 47% TC con 38% triples (27-71) y 85% TL (24-28)

Escolta: (Dorsal 7): Johnny Dee de 29 años y 1,83 altura. Otro grandísimo fichaje “pescado” también procedente de GBC en ACB donde le llegó la oportunidad de demostrar su valía la pasada 20/21 tras destacar en Oro. El “francotirador” estadounidense acumula 2 ascensos a ACB en su palmarés Betis & GBC tras pasar por Araberri hace años debutando en la liga demostrando sus credenciales. 4º temporada en la liga. Es sin duda un jugador referente y uno de grandes referentes del juego exterior. Enorme tirador desde cualquier posición y especialista en el tiro de 3 y el TL. Ideal para jugar en transición. Lee muy bien los bloqueos indirectos, buen penetrador y activo en el juego. Uno de los grandes tiradores de este conjunto, ya fue max anot de la LEB Oro 17/18 y conforma seguramente la mejor pareja de “2s” LEB Oro con Álex Urtasun. Medias: En 18 min; 9,4 puntos y 1,8 rebotes con 43% TC con 40% triples (49-122) y 88% TL (38-43)

Alero: (Dorsal 33): Javi Beirán de 34 años y 1,99 altura. El alero madrileño ha sido uno de los grandes fichajes del verano para el Estu (firmando una campaña con opción a 2 más) y para la LEB Oro. Y es que a pesar de tener varias ofertas para continuar en ACB, apostó por los estudiantiles (club con quien debutó en EBA allá por la 05/06). Procedente de Gran Canaria en ACB (donde acumula un total de casi 400 partidos en la máxima categoría), es un histórico de Liga Endesa. Debuta en la liga. Ex internacional con la selección absoluta. Todo un campeón del mundo con la selección española en el Mundobasket 2019. En aquel año, sufrió una grave lesión de rodilla. También fue campeón con Iberostar Tenerife de la Champions League en la 16/17 y de la Copa Intercontinental en la 17/18. Completo pudiendo lanzar desde fuera y postear a su par por su altura, ayuda en el rebote. De momento, desacertado desde el 4.60. Otro jugador a quien es un lujo disfrutarlo en esta categoría. Medias: En 20 minutos; 6,3 puntos con 4,4 rebotes con 44% TC con 31% triples (22-71) y 63% TL (12-19)

Ala – Pívot/Alero: (Dorsal 42): Nemanja Durisic de 30 años y 2,03 altura. Importantísima renovación la del montenegrino quien ha apostado por seguir en una categoría inferior tras su experiencia ACB. Debuta en la liga. Otro lujo poder disfrutarlo en Oro. Polivalencia para jugar de combo forward. Tiene capacidad tanto para jugar por dentro con su buen juego de pies y posteo, o bien abrirse para lanzar de media & larga distancia jugando el P&P. Fiable en el triple. Muy seguro desde el TL. Buen reboteador. Uno de los referentes interiores del equipo hoy día. Acumula 2MVP´s semanales. Medias: En 21 minutos; 9,6 puntos con 4,1 rebotes con 52% TC con 34% triples (18-53) y 75% TL (39-52)

Pívot: (Dorsal 31): Kevin Larsen de 28 años y 2,08 altura. “5” fichado procedente de Breogán en ACB donde ha pasado desapercibido y no lo han dado oportunidades de demostrar su valía, tras ser el MVP de la competición en la pasada edición LEB Oro y clave en el ascenso breoganista. Querido en Palencia donde jugó la 19/20 y fue sin duda el mejor jugador de aquel equipo hasta la cancelación de la liga. Un auténtico LUJO poder volver a verlo en la categoría. En su CV, figura un ascenso a ACB con Bilbao más el mencionado con el Breogán. 4º temporada en la liga. Pívot que sabe jugar muy bien en poste bajo de cara y espaldas al aro, entiende el juego a la perfección y es buen finalizador en P&R. Tiene un juego de pies excelso. Fuerte en los bloqueos y los contactos. No es rápido, pero presenta una gran visión de juego desde poste alto. Eso si, no tiene excesivo rango de tiro, aunque cada vez se atreve a lanzar más desde el T3. Fiable desde el 4,60. Ha llegado para sustituir la grave lesión de Poirier. Ha sido 2 campañas seguidas el MVP de la competición y está dando el salto de calidad definitivo a los colegiales en su búsqueda por el ascenso. Medias: En 24 min; 13,3 puntos con 5,6 rebotes. 55% TC con 10% triples (2-19) y 80% TL (46-57)

Banquillo

Base: (Dorsal 24): Nacho Arroyo de 22 años y 1,90 altura. Joven base chileno de la cantera de Estudiantes renovado de la campaña pasada quien ya ha debutado en ACB y tiene un presente / futuro absolutamente prometedor. Debuta en la liga. Experiencia en liga EBA con los madrileños los últimos años, haciendo gran papel. Buen director, tiene que seguir afianzando su tiro exterior pero está en el camino correcto. Ha pasado por todas las categorías inferiores de su selección y es internacional absoluto con Chile hoy día. Se complementa muy bien con Faggiano dando frescura a la posición de base. Medias: En 18 min; 6,3 puntos con 2,2 asistencias con 37% triples (24-64) con 45% TC y 77% TL (24-31)

Escolta/Base: (Dorsal 5): Adams Sola de 21 años y 1,94 altura. El canterano del Estu fue renovado procedente de las categorías inferiores del club donde se ha formado. Debuta en la liga. A pesar de su corta edad, acumula ya hasta 73 partidos de experiencia en ACB. Polivalente para poder jugar indistintamente al “2 o ayudar al “1”, aporta en varias facetas del juego y tiene buen lanzamiento exterior (aunque no se prodiga a tirar mucho). Ayuda en el rebote. Jugador con una gran proyección y buen futuro por delante. Medias: En 21 minutos; 5,9 puntos con 2,7 rebotes con 53% TC con 40% triples (18-45) y 75% TL (36-48)

Escolta/Base: (Dorsal 19): Rubén Domínguez de 19 años y 1,97 altura. Jovencísimo escolta gaditano canterano que sube al primer equipo procedente de las categorías inferiores del club, para seguir creciendo. Debuta en la liga. Ya ha debutado en ACB y es una de las perlas de la cantera. Puede ejercer indistintamente de base o escolta. Buen director y trabajador. Es el último jugador en la rotación exterior, ayudando en lo que se le pide. Medias: En 13 min; 4,3 puntos con 1,8 rebotes con 32% triples (17-52) con 38% TC y 72% TL (13-18)

Escolta: (Dorsal 23): Álex Urtasun de 38 años y 1,93 altura. Veterano exterior fichado procedente de Breogán en ACB, donde aterrizó con un contrato temporal. Se trata de un jugador con muchos partidos en sus espaldas y es un clásico de la ACB donde ha jugado un total de 294 partidos y hasta 14 temporadas. Muchísima experiencia. 6º temporada en la liga. La última temporada que jugó en LEB Oro fue con Navarra en la 13/14. Aporta puntos en ataque y puede abrir el campo con sus tiros exteriores. Buen primer paso en penetración. Su fichaje ha supuesto un gran “sustituto” para paliar la dura noticia de la lesión de Edwin Jackson. Medias: En 15 min; 6,4 puntos con 1,4 rebotes con 23% triples (6-26) con 34% TC y 64% TL (20-31)

Ala - Pívot: (Dorsal 11): Nacho Martín de 39 años y 2,05 altura. Grandísimo fichaje procedente de Real Valladolid, su ciudad natal. Con Manresa ascendió en la 17/18 a ACB. 6º temporada en la liga. AUTÉNTICO LUJO PODER SEGUIR DISFRUTANDO DE SU BUEN HACER EN LA LEB ORO. Sin lugar a dudas, uno de los jugadores más referentes en su puesto en toda la liga. Hablamos de un interior con hasta 13 temporadas en ACB y 352 partidos. “4” con mucha experiencia y veteranía que juega genial con o sin balón, abre muy bien el campo, tiene una grandísima mano desde el triple y es muy seguro en su juego. El jugador más experimentado del equipo, es básico además de en la pista, en el vestuario. Medias: En 18 min; 8,2 puntos con 3,5 rebotes. 49% TC con 43% triples (35-81) y 78% TL (33-42)

Ala – Pívot/Pívot: (Dorsal 17): Emil Emilov de 20 años y 2,08 altura. Otra de las perlas de la cantera proviniendo del EBA. Debuta en la liga. Debutó con Estu en ACB la pasada campaña. Internacional absoluto con Bulgaria habiendo jugado ya alguna ventana FIBA. Alternó LEB Plata con Canoe y participaciones en LEB Oro. Con un futuro prometedor. Da una mayor rotación al juego interior con su fiabilidad en los lanzamientos en la pintura lo cual es su gran virtud. Medias: Apenas 8 minutos

Pívot: (Dorsal 13): Felipe Dos Anjos de 24 años y 2,18 altura. Uno de los techos de la liga. Llegó para reforzar el juego interior procedente de Bilbao en ACB donde apenas tuvo protagonismo. También cuenta con experiencia en las filas de San Pablo Burgos en Liga Endesa pero con pocos minutos. Lo tuvimos en Palencia en la 19/20. 4º temporada en la liga. En Oviedo fue donde mejor rindió, conquistando además la Copa Princesa. Es de la generación dorada de la cantera del Real Madrid (coincidió con Dino Radoncic y con un jugador que va para leyenda como es Luka Doncic). Diamante en bruto quien no acaba de pulirse. Mucha proyección, gran físico y talento. Capacidad para cambiar tiros en defensa con sus grandes manos y juega por encima del aro con capacidad fácil para el mate. Pero a su vez muchas veces, se le tilda de “blando” para su altura y corpulencia. Ha mejorado bastante en su caballo de batalla, los TL. Durante su carrera, siempre ha dado la sensación de que tenía y tiene de hecho potencial para llegar incluso más lejos a donde ha llegado aunque todavía es muy joven. Medias: En 12 minutos; 5,9 puntos y 3,4 rebotes con 70% TC y 54% TL (24-44) (2º % T2)

ESTADÍSTICAS

Estudiantes (medias): ptos anotados; 80,1 pts. (5º) ptos recibidos; 70,2 pts. (1º) 2 pts (55%) (2º) 3 pts (35%) (5º)

T. Libres (74%) (6º) reb totales (31,8) (8º)

reb def. (23,2) (7º) ESTUDIANTES ES LA MEJOR DEFENSA, 2º % T2, reb ofens. (8,6) (11º) 2º ASISTENCIAS Y 2º ROBOS asist. (16) (2º) B. robados (7,4) (2º) B. perdidos (11,8) (13º) Faltas Cometidas (19,5) (11º) Faltas Recibidas (18,3) (15º)

Palencia (medias): ptos anotados; 77,5 pts. (10º) ptos recibidos; 75,1 pts. (4º) 2 pts (52%) (10º) 3 pts (34%) (8º) T. Libres (72%) (9º) reb totales (32,1) (7º) reb def. (23,1) (8º) reb ofens. (8,9) (7º) asist. (12,1) (15º) B. robados (6) (14º) B. perdidos (12,7) (7º) Faltas Cometidas (18,4) (15º) Faltas Recibidas (19,5) (8º)

¿CÓMO LLEGA ESTUDIANTES Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

Estudiantes es un club histórico en ACB que por primera vez tiene que luchar en una categoría inferior en escala a la cual está acostumbrado. El “Estu” llega en buen momento de forma (y de victorias) y hasta ahora, está más o menos cumpliendo con las expectativas y con lo que todo el mundo esperamos (no sin dificultades) porque reitero, se las está teniendo que ver con Granada. Su objetivo no puede ser otro, que ganar la liga LEB ORO y ascender a Liga Endesa de nuevo. En ello están, para ello han confeccionado una gran plantilla y de momento el camino es el correcto.

Epi ha aterrizado en Estudiantes y lo tiene claro en cuanto al estilo de juego implantado. Estamos viendo que la defensa (al igual que lo era con Cuspinera), es la principal arma del conjunto estudiantil (mejor defensa liguera), siendo un equipo que destaca entre los demás por su fortaleza defensiva, buena defensa de líneas de pase, salto a las ayudas, aviso de bloqueos y cierre del rebote defensivo. A partir de ahí, construye su ataque. Es un equipo sumamente equilibrado. ES EL MEJOR EQUIPO DE LA LIGA, CON MEJOR NET RATING (DIFERENCIA ENTRE EL RATING OFENSIVO Y EL RATING DEFENSIVO) CON 14.0. Además, ES EL 2º DE LA LIGA EN RATING DEFENSIVO (0,99 PUNTOS RECIBIDOS POR POSESIÓN).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Un auténtico equipazo con grandes nombres y jugadores de mucha calidad para intentar que el paso por LEB Oro, sea lo más corto posible. Además, hacen de su pista el Wizink Center un auténtico fortín, ya que sólo conocen una única derrota en su feudo (habiendo ganado 14 sobre 15 encuentros disputados). Presentan una mezcla de veteranía con jugadores quienes conocen la categoría o bien tienen contrastada calidad y experiencia, junto a jugadores con juventud (procedentes de su prolífica cantera la cual siempre aporta y la tienen muy trabajada desde siempre). Ellos saben que son favoritos y no esconden su favoritismo, pero también son conscientes de lo dura que es la LEB Oro con gran nivel competitivo donde nadie regala nada y cualquiera te puede ganar y/o dar un susto (lo han sufrido varias veces en la campaña). En todo momento eso sí, se han mostrado respetuosos y sin confianzas.

Lo peor: Ya hemos podido comprobar que aunque existe la posibilidad de que Estudiantes pueda quedar primero (con permiso de Granada quien a día de hoy tiene ligera ventaja), la temporada no está siendo precisamente un “camino de rosas”. Fuera de casa no son tan fuertes habiendo “pinchado” ya en 6 pistas con 6 derrotas y cada partido es una final para los rivales que se enfrentan al Estu. Pero es que no sólo eso, a pesar de que suman 24 victorias, hasta un total de 4 partidos los han ganado con una diferencia únicamente de entre 1 a 6 puntos. Claro ejemplo de la dificultad de la categoría. A mayores quiero destacar que si bien su quinteto titular es de una calidad excelsa, su rotación baja algo el nivel en comparación con los “teóricos” titulares. La lesión de Poirier fue un gran trastorno, pero lo han resuelto fichando nada más y nada menos, que a Kevin Larsen. Lo mismo con la lesión de Jackson, habiendo aterrizado Urtasun. ¿Conseguirá ganar la liga regular el “Estu” y ascender a ACB? ¿Lo hará tras ganar los PO de ascenso? ¿No lo logrará y seguirá un año más en LEB Oro? La competición casi está llegando a su fin y queda lo más bonito y entretenido. En apenas un mes, sabremos las respuestas.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: KEVIN LARSEN

JUGADOR A SEGUIR: JOHNNY DEE / NEMANJA DURISIC

El partido se disputará este DOMINGO 8 de Mayo a las 12:30 h y será dirigido por los colegiados (Joaquín Lizana Moreno → colegio andaluz), (Eric Carrera Rosdevall → colegio catalán) y (María Cortés Paya → colegio valenciano). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-f15f7f92-20a6-4459-6e59-08da294470c1