Milagros Marcos: “¿Va a eliminar el Gobierno de España las lineas AVE de Palencia a Madrid?”

Ante la preocupación por el bloqueo de la venta de billetes de AVE desde el próximo día 20, tanto en la web de RENFE como por teléfono desde Palencia, Valladolid, León y Segovia con destino a Madrid, los parlamentarios del grupo Popular en Palencia, con Milagros Marcos a la cabeza, han registrado una pregunta en el congreso en la jornada de ayer.

Piden los Populares explicaciones sobre el presente y el futuro del servicio en la comunidad.

“¿Va a eliminar el Gobierno de España las lineas AVE desde esa fecha?¿Cuáles son los motivos y a quién se ha comunicado dicha decisión?”

Y es que poco o nada se conoce sobre el asunto mas allá de la imposibilidad de realizar una reserva de plaza a partir del día 20 de enero.Esta polémica medida podría tratarse tan solo de una solución temporal y volverse a poner a la venta estos servicios en las próximas fechas, pero tanta opacidad en la decisión ocasiona que se abran nuevas interrogantes para el PP de Palencia.

¿Cuando se ha negociado con las asociaciones de consumidores y usuarios de este trasporte público y cuál ha sido la respuesta de estas?¿Que alternativas prevé el Gobierno de España para sustituirlo?. Registra la pregunta.

Si la decisión es no continuar con estas lineas, los palentinos tendrán que conformarse con viajar hasta Chamartín en los trenes Alvia y y Avant, que son mucho más lentos que el AVE, algo que los representantes populares afirman no estar dispuestos a consentir.

“Lo que está haciendo el Partido Socialista es dejar incomunicada a la comunidad, y todo mientras está presumiendo de estar contra la despoblación” Asevera Milagros Marcos.

“El principal derecho social es el derecho a la movilidad y los ciudadanos de Palencia y de Castilla y León tenemos los mismos derechos que en resto de España. No vamos a parar hasta saber porque han desaparecido esas reservas de billetes”. Incide la Diputada en el Congreso

Esta medida, (provisional o definitiva) supone un contratiempo más para los usuarios del ferrocarril en la provincia, si sumamos el cierre de las taquillas de las estaciones de Aguilar Osorno y Guardo.

De momento, hasta el Lunes día 20, como es habitual, los AVE circularán dos veces al día por sentido, conectando estas cuatro ciudades de Castilla y León entre sí y con la capital de España. Un viaje que, en el caso de Palencia, tiene una duración de algo menos de hora y media.

Además en la estación de la capital, hay numerosas quejas estos últimos días por el cierre de la cafetería de la estación de trenes por obras. La empresa concesionaria parece que no continuará con el servicio al no prever el nuevo emplazamiento una salida de humos para la cocina con lo que no podrían servir comida elaborada. Además los viajeros critican la falta de este servicio y la ausencia de maquinas expendedoras sobre todo en Navidad con gran flujo de personas y viajeros. Veremos que ocurre, de momento el establecimiento esta cerrado.