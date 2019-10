Un mes después de empezar el curso, peligra un ciclo de FP en el Virgen de la Calle por falta de alumnos

Muchos políticos están continuamente hablando de dotar a los medios rurales de más servicios, no solo mantener los existentes, una cuestión difícil sino se pueden garantizar ni siquiera los de la capital.

Últimamente hemos recibido visitas de varios dirigentes, incluso de diferentes partidos políticos y cargos, será cosa de las próximas elecciones del 10N. Para muestra un par de botones.

Visita hace unos días del Presidente de la Junta o la Ministra de Sanidad en funciones este mismo fin de semana. Coincidiendo ambos que la única solución es mantener servicios en el medio rural para paliar el problema acuciante de la despoblación.

¿Lo dicen solo de palabra? ¿Es tan complicado llevarlo a la práctica?.

Les cuento esto por la siguiente razón. La falta de formalización de matrícula de varios alumnos pre-inscritos en el ciclo superior de FP de "Guías, información y asistencia turística" hace peligrar este curso en el Virgen de la Calle.

No hablamos del año que viene, hablamos de este mismo año, pueas la decisión de suspender el curso se ha tomado un mes después de iniciar las clases, después de aceptar y formalizar la solicitud de 3 jóvenes (mayormente de núcleos rurales, dicho sea de paso). Algunos padres no pueden permitirse que su hijo estudie fuera, no todo el mundo llega, a algunos les sobra mes al final del sueldo.

Ahora en el centro se buscan alumnos para cumplir los ratios y los padres de estos alumnos, alguno menor de edad aun, se encuentran ahora entre la espada y la pared ya que necesitan casi un milagro, sobre todo considerando las fechas en las que ya estamos pues la Consejería de educación exige que sean diez los alumnos por clase en centros urbanos, aunque si el número de matriculados es cercano a esa cifra se podría solicitar autorización para mantenerlo.

Dicho de otro modo, si de aquí al viernes 25 no se incrementan los alumnos matriculados el ciclo no podrá seguir adelante. Y veremos lo que ocurre con los alumnos de dicha FP que actualmente cursan segundo y no superen el año académico.

Se les llena la boca, y mas en elecciones a los políticos hablando de fijar población y esto sinceramente, no ayuda. Al final acabamos siendo meros números. ¿Así es cómo cuidamos la educación? .