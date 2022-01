Más de cinco millones de euros para la depuración en el Espacio Natural de la Montaña Palentina

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente impulsó un convenio el pasado mes de diciembre, por un importe superior a los cinco millones de euros, para la regulación de la financiación y ejecución de los tres proyectos elaborados con la misión de minimizar el impacto ambiental y garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones. Se promueven actuaciones en materia de depuración del Espacio Natural de la Montaña Palentina junto a las mejoras en los emisarios y las estaciones depuradores de Castrejón de la Peña y Santibáñez de la Peña.

Estas iniciativas inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos del medio rural y los ayuntamientos implicados cumplen la Directiva Europea 91/271 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. En los acuerdos se incluye la explotación de las infraestructuras durante un período de doce meses, para garantizar la puesta en marcha de las instalaciones antes de su entrega a los entes locales beneficiarios.

En primer lugar, el proyecto en el Espacio Natural de la Montaña Palentina, cuyo importe estimado es de 4,3 millones de euros, tiene por finalidad la ejecución de las infraestructuras que permitan la depuración de las aguas residuales dentro del espacio formado por los municipios de Brañosera, San Cebrián de Mudá, Cervera de Pisuerga, Polentinos, La Pernía, Triollo y Velilla del Río Carrión.

Los sistemas de depuración que se implantarán estarán condicionados por el número de habitantes equivalentes (h.e) de los núcleos de población y serán de tres tipos: un tratamiento primario mediante tanque Imhoff para núcleos de menos de 30 h.e; un tratamiento primario complementado con tratamiento biológico adicional en tanque compacto para núcleos de población entre 300 y 600 h.e; y tratamiento primario complementado con tratamiento biológico mediante lechos bacterianos y decantador secundario, para núcleos de más de 600 h.e.

El segundo proyecto, cuyo importe estimado es de 94.868,86 euros, tiene por objeto el correcto tratamiento de las aguas residuales de las actuales instalaciones que se vierten a los cauces naturales de los cascos urbanos de los núcleos de población de Boedo de Castrejón, Cantoral de la Peña, Cubillo de Castrejón, Loma de Castrejón, Pisón de Castrejón, Recueva de la Peña, Roscales de la Peña, Traspeña de la Peña y Villanueva de la Peña, pertenecientes al ámbito territorial del municipio de Castrejón de la Peña.

Por último y con una inversión estimada de 551.000 euros, se trata de un proyecto para la ampliación y mejora de las distintas EDAR pertenecientes al término municipal de Santibáñez de la Peña, con un tratamiento primario formado por un sistema de decantación-digestión para núcleos de población de menos de 500 habitantes equivalentes (h.e.); un tratamiento primario formado por un sistema de decantación-digestión más otro tratamiento secundario conformado por contactores biológicos rotativos (biodiscos) y un decantador secundario, en núcleos de más de 500 h.e.

La actuación se desarrolla en el ámbito territorial formado por los municipios de Santibáñez de la Peña (compuesto por tres núcleos: Barrio de la estación, Barrio Alto y Barrio Bajo), Las Heras de la Peña, Pino de Viduerna, Velilla de la Peña, Villalbeto de la Peña y Villaverde de la Peña.