Mario Simón, ante la última negativa a los presupuestos: “aquí tienen el sillón”

El pleno extraordinario celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Palencia con motivo de la aprobación de los presupuestos ha saltado por los aires tras la negativa a la aprobación de Presupuestos Municipales para el año 2022, al no contar el equipo de Gobierno con los suficientes apoyos, por el voto nominativo en contra de todos los concejales de PSOE, Ganemos y VOX.

El alcalde de Palencia ha vinculado su continuidad al frente del Ayuntamiento a una cuestión de confianza aparejada a la aprobación de las cuentas municipales para el presente año. Simón ha ofrecido dos opciones: “que los aprueben, o bien presenten una alternativa de gobierno”.

“Conforme establece la norma, les notifico que, tras finalizar el pleno será convocado un pleno extraordinario para el próximo lunes con un único punto del día: la cuestión de confianza presentada por el alcalde y vinculada a los propios presupuestos. El lunes tienen una nueva oportunidad para aprobarlo y dejarnos trabajar a mi y a mi equipo de coalición, o tienen ustedes la opción de presentar una alternativa a la ciudadanía palentina, de demostrar que su “no” era motivado, y que tienen objetivos y propuestas comunes para servir a Palencia y a los palentinos”, ha manifestado el alcalde.

“Aquí tienen el sillón a su disposición y a su alcance. Aquí no estamos para calentar sillones ni para recibir una retribución inferior a la que me reportaría mi trabajo fuera. Estoy aquí para ser útil a Palencia. Algo que hemos hecho durante los dos años y medio. Si ustedes no nos dejan trabajar y no están dispuestos a negociar, a llegar a acuerdos y anteponen sus intereses políticos al interés de la ciudadanía, yo no puedo participar en eso y tener un ayuntamiento maniatado”, ha finalizado Mario Simón.