Lucentum Alicante - EasyCharger Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras volver a la senda del triunfo rompiendo la mala dinámica de 4 derrotas seguidas, la liga no para. Seguimos con este intensísimo mes de febrero, visitando en esta ocasión la pista de uno de los grandes equipos de la competición como es HLA Alicante. Los de Gonzalo García a pesar de las salidas sufridas en el pasado verano, han conformado un gran plantel de nuevo para luchar por las posiciones cabeceras. Con 7 temporadas de historia con su nueva denominación como Fundación, este club de nueva creación cumple su 3º temporada en la liga. Da relevo al histórico Lucentum (fundado en el 1994 y que consiguió 4 ascensos a ACB). Una ciudad histórica en el basket como Alicante y su afición, sigue disfrutando de un deporte siempre respaldado en la ciudad.

HLA Alicante es un equipo que se sitúa 10º en la tabla con 9 victorias y 8 derrotas (9-8). De sus 9 victorias, 4 han sido como local y 5 fuera de su feudo. Llegan en una gran racha con 4 victorias consecutivas. Los precedentes históricos de enfrentamientos con Alicante son, de 3 partidos jugados, 2 victorias para Palencia y 1 para el equipo alicantino (en Alicante 1-0 a su favor). En casa, han vencido 4/8 encuentros, habiendo ganado a equipos difíciles como TAU o Lleida. Partido muy especial para 4 miembros ex Lucentum. Por un lado Pedro Rivero y Alberto Antuña (primer y segundo entrenador morado) y por otro lado, para los jugadores Noah Allen y Chumi Ortega.

Vienen de GANAR en Melilla (79-93) destacando Van Zegeren con 23 valoración. El precedente del partido de IDA en Alicante en la 20/21, fue derrota por 84-73, destacando Sasa Borovnjak con 17 de valoración.

Después de 3 temporadas seguidas allí, donde hizo historia creciendo junto al club y conquistando el doblete de la 18/19 con consecución del título en LEB Plata + la Copa en su debut en los banquillos, se produjo la salida (dirección Palencia) del segoviano Pedro Rivero. Un coach muy querido en tierras alicantinas habiendo dejado un gran legado durante su estancia. Como jugador, fue uno de los mejores jugadores de la historia de la LEB Oro (13 temporadas como profesional y un clásico de la competición). 4 ascensos a ACB. Es de los pocos profesionales que ha podido vivir y ser determinante en ascensos, tanto como jugador como ahora de entrenador. Una gran referencia. El relevo se lo ha dado, un entrenador clásico con criterio y con mucha experiencia en Leb Oro, Gonzalo García de Vitoria quien tras 8 temporadas nada menos al frente del COB, llega a Alicante. Dejó como Pedro en Alicante, un gran legado en tierras ourensanas destacando sin lugar a dudas, 2 grandes hazañas con el COB. El “ascenso” a ACB en la 14/15 ganando la final del PO al CB Breogán y la histórica – milagrosa salvación en la 17/18 con una gran remontada durante la 2º parte de la competición. Han renovado 4 jugadores. Sólo tienen 2 debutantes en la liga. La media de edad es de 28,5 años.

Vayamos a analizar la plantilla de HLA Alicante:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 19): Carlos Noguerol de 28 años y 1,85 altura. Interesante refuerzo en la dirección, el del base gallego quien proviene de Almansa tras su anterior etapa en Marín. 5º temporada en la liga. Playmaker ante todo director, gran asistente y grandísimo defensor quien tiene que seguir mejorando su acierto desde 6,75 y sigue mejorando desde el TL. Es ahora más completo. Es un jugador de equipo, que hace mucha piña en el vestuario. Grandes dotes para el robo en defensa. Suele salir en el quinteto inicial aunque sus minutos son reducidos por la gran competencia existente en su posición. Medias: En 10 minutos; 2,5 puntos con 0,7 asistencias y 1,6 rebotes con 31% TC con 28% triples (4-14) y 100% TL (4-4)

Escolta: (Dorsal 6): Gerel Simmons de 28 años y 1,88 altura. Grandísimo fichaje el del escolta USA procedente de la 2º liga de Alemania (Dragons) donde terminó como el máximo anotador de la competición. Muchísimos puntos en sus manos, puede anotar de diversas maneras. Debuta en la liga.

Tiene experiencia en Eurocup & Champions League. Gran primer paso en penetración y sobre todo muy fiable desde el 6,75 con grandes % de acierto siendo el triple, una de sus grandes bazas. Puede desatascar las defensas en cualquier momento del partido. Buen asistente. Sin duda la gran estrella actualmente del equipo alicantino, principal referencia exterior y una de las estrellas perimetrales de la LEB Oro. Medias: En 25 min; 15,9 puntos con 3,1 asistencias con 41% triples (33-80) con 48% TC y 82% TL (43-52)

Alero: (Dorsal 10): Osvaldas Matulionis de 30 años y 2,00 altura. Gran refuerzo, fichado procedente de Coruña. En su palmarés figura un ascenso de LEB Oro a ACB con Bilbao, consiguiendo ascender a ACB en la Final Four de la 18/19. 7º temporada en la liga. Experiencia en ACB con Obradoiro. Como buen lituano, tiene buena mano en el tiro. Posee un gran primer paso y ayuda en el rebote pero además es un muro en defensa. Ha mejorado mucho su caballo de batalla, que era el 4,60. Un clásico ya de la categoría. Top 3 aleros altos de la liga y es un jugador muy importante con claro perfil de titular. Medias: En 29 min; 11 puntos con 5,2 rebotes con 35% triples (39-109) con 41% TC y 76% TL (20-26)

Ala – Pívot: (Dorsal 13): Rolandas Jakstas de 29 años y 2,03 altura. Jugador lituano fichado procedente de Coruña. Cumple su 6º temporada en la liga. Buen reboteador, interior móvil con enorme juego de pies tanto de cara al aro como de espaldas y corre bien la transición en ataque. Tiene rango en tiro de 3 y en defensa es un jugador bregador. Al igual que su compatriota Matulionis, es un clásico de la liga. Es un jugador importante en el juego interior. Medias: En 21 min; 8,8 puntos con 4,2 rebotes con 57% TC con 75% triples (6-8) y 73% TL (30-41)

Pívot: (Dorsal 2): Joey Van Zegeren de 31 años y 2,08 altura. Interior holandés aunque nacido en Zimbabue fichado procedente de Valladolid. Cumple su 4º temporada en la liga. Tiene experiencia en ligas europeas pues ha jugado en Alemania o Bélgica, entre otras. Móvil, gran finalizador en el P&R y con interesante físico. EXCELSO reboteador, grandísimo taponeador, dotes brutales para machacar y currante. Ha mejorado su caballo de batalla, el 4,60. La referencia en el puesto de “5” creciendo año a año hasta dominar hoy día la liga. Medias: En 24 min; 13,2 puntos con 6,8 rebotes con 60% TC y 72% TL (49-68) (3º reb.totales) (2º reb.defensivos) (LÍDER mates)

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Banquillo

* ES BAJA POR UNA LESIÓN EN EL ESCAFOIDES DE SU MANO IZQUIERDA Base: (Dorsal 7): Guillem Arcos de 21 años y 1,93 altura. Jugador de la casa que sigue una temporada más, hasta ahora cumplía la función de 3º base del equipo y refuerzo en los entrenamientos. Pero ya acabó la pasada campaña a gran nivel y en la presente 21/22, ha dado un paso más al frente creciendo en minutaje y rendimiento. 3º temporada en la liga. Su lesión ha sido un jarro de agua fría ya que le tendrá 3 meses apartado de las pistas. Medias: En 14 minutos; 3,5 puntos con 2,4 rebotes con 42% TC con 8% triples (1-12) y 64% TL (11-17)

Base: (Dorsal 4): Justin Pitts de 27 años y 1,78 altura. Sigue de la pasada campaña (si bien no empezó la temporada llegando a Alicante tras su experiencia en Francia). Fichado a principios de octubre. 3º temporada en la liga y 4º temporada en Alicante. ¿Qué está pasando con MVPitts?. Tras adaptarse muy bien al salto de categoría de Plata a Oro en la 19/20 y después de ser uno de los bases anotadores más importantes de la pasada 20/21 en LEB Oro, de momento estamos viendo una versión muy pobre y totalmente desconocida del estadounidense. Errático en los % de tiro y con muy poca influencia en el equipo. Base más anotador que director. Es un jugador con una facilidad tremenda para anotar (se le caen los puntos de las manos), excelso 1vs1, buen penetrador y gran manejo de balón. Una calidad a raudales. A pesar de ser bajito, buenas capacidades físicas. Seguro desde el TL. No cabe duda que es la gran decepción de la temporada habiendo involucionado hasta el momento, pero tiene mucha calidad y puede “reactivarse” en cualquier momento. Medias: En 17 minutos; 4 puntos con 2,2 asistencias y 1,7 rebotes con 29% TC con 25% triples (11-43) y 87% TL (7-8)

Base: (Dorsal 9): Pedro Llompart de 40 años y 1,90 altura. El base balear sigue de la temporada pasada y sigue una campaña más, en LEB Oro. 8º temporada en la liga, 3º seguida en Alicante. Continúa en la que es su casa. Ya estuvo del 2008 al 2012 también en ACB, donde consiguió ascender a la ACB con el equipo alicantino (08/09). Con experiencia en ligas europeas, como Italia. Un LUJAZO tenerlo en la categoría. Mucha experiencia ACB (nada menos que 341 partidos y 12 temporadas). Es un base que tiene una facilidad innata para asistir y ver al compañero liberado, que hace mejor al resto del equipo y que también tiene una gran facilidad para anotar desde cualquier lugar del perímetro. En la parte negativa, siempre con las lesiones a cuestas. Viejo rockero junto con Marc Blanch, únicos de la categoría que llegan a la cuarentena de edad. ¡Casi nada!. Uno de los playmakers más contrastados y de mayor calidad de toda la liga. Medias: En 22 minutos; 6,5 puntos con 5,3 asistencias. 35% TC con 30% triples (12-40) y 90% TL (30-33) (2º asistencias)

Escolta: (Dorsal 8): Fran Pilepic de 32 años y 1,93 altura. Buen refuerzo el del “2” croata procedente de la liga de su país (Skrljevo) con una amplia experiencia en el basket europeo (ACB, Euroliga y Eurocup entre otras). Debutó en la máxima categoría nacional con Bilbao Basket. Debuta en la liga. Al igual que Simmons, posee gran talento en el lanzamiento exterior, siendo muy fiable desde el triple y anotando canastas en suspensión. Tiene bastante cuerpo y buen físico para hacer daño en los emparejamientos, sacando ventaja sobre su par. Jugador de rotación exterior que conforma una gran pareja junto a Simmons, quizás la mejor pareja no nacional de toda la LEB Oro. Medias: En 18 minutos; 10,9 puntos con 1,5 rebotes con 47% TC con 39% triples (30-77) y 89% TL (33-37)

Alero: (Dorsal 13): Joan Tomàs de 29 años y 2,02 altura. Fichado procedente de COB. 10º temporada en la liga. Estuvo en Palencia la 15/16 y 16/17. Jugador defensivo y de equipo. Buen reboteador. Aporta mucho trabajo en ambas zonas siendo muy implicado. Tras progresar en su lanzamiento 6,75, ha vuelto a quedarse algo estancado. Seguramente, sea su peor campaña en números de todas las jugadas. Pero más allá de estadísticas, hace piña en el vestuario. Medias: En 13 min; 3,3 puntos con 2 rebotes con 18% triples (6-32) con 30% TC y 83% TL (5-6)

Pívot: (Dorsal 14): Álex Galán de 22 años y 2,07 altura. Sigue de la temporada pasada, aunque acaba de fichar hace 5 días de nuevo por los alicantinos (tras su reciente paso por ACB con Bilbao, donde apenas tuvo protagonismo). Cumple su 4º temporada en el equipo y 3º en la liga. Fue internacional en categorías inferiores, es un jugador aún muy joven pero que sigue con su gran progresión año a año. Batallador en los 2 aros, además tiene rango de tiro pudiendo anotar desde 6,75 y a media distancia y siendo bastante fiable cada vez que tiene que ir a la línea del TL. Su fichaje da un salto de calidad importante a la rotación interior. Medias: 9 minutos en el primer partido que jugado

Pívot: (Dorsal 77): Aaron Menzies de 25 años y 2,21 altura. Center 7 pies británico fichado procedente de COB. Es una de las torres de la LEB Oro. 2º temporada en la liga. Aporta mucho rebote por su estatura y tiene que seguir puliendo sus fundamentos en ataque. Mucho margen de mejora, sobre todo en el TL pero ofrece una rotación interior más que buena siendo fiable cerca del aro. Da descanso a JVZ en el puesto de center. Medias: En 15 min; 6 puntos con 4,2 rebotes con 61% TC y 60% TL (24-40).

ESTADÍSTICAS

Lucentum (medias): ptos anotados; 83,8 pts. (1º) ptos recibidos; 77,8 pts. (8º) 2 pts (54%) (6º) 3 pts (34%) (10º) T. Libres (76%) (4º)

reb totales (35,6) (1º) reb def. (26,7) (1º) LUCENTUM ES LIDER EN ANOTACIÓN, LIDER REB.TOT Y DEF, reb ofens. (8,9) (7º) LIDER EN ASISTENCIAS Y 3º FALTAS COMETIDAS asist. (16,9) (1º) B. robados (6,1) (13º) B. perdidos (12,6) (13º) Faltas Cometidas (21) (3º) Faltas Recibidas (19,9) (8º)

Palencia (medias): ptos anotados; 80,3 pts. (7º) ptos recibidos; 76,5 pts. (6º) 2 pts (55%) (2º) 3 pts (33%) (11º) T. Libres (72%) (9º) reb totales (32,3) (7º) reb def. (23) (8º) PALENCIA ES 2 % T2 Y 3º QUE MENOS BALONES ROBA, reb ofens. (9,3) (4º) asist. (11,9) (14º) B. robados (5,1) (16º) B. perdidos (11,9) (8º) Faltas Cometidas (19,5) (11º) Faltas Recibidas (20,1) (6º)

¿CÓMO LLEGA ALICANTE Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

El entrenador bilbaíno Gonzalo García De Vitoria ha aterrizado en el proyecto alicantino con toda la experiencia en su carrera deportiva, la cual sin duda lo avala. Con un estilo de juego propio y muy definido, es consciente de que la plantilla atesora una gran calidad e intenta siempre en sus equipos, sacar el máximo rendimiento posible. HLA Alicante es un equipo que imprime un buen ritmo alto a los encuentros, jugando siempre que puede a hacer daño en las transiciones para desarbolar al rival y jugando a tanteadores elevados (mejor ataque LEB Oro). El rebote (especialmente el defensivo), es sin duda otra de sus grandes armas con muchos jugadores que aportan en la faceta y cierran muy bien su aro. Es un equipo solidario que comparte muy bien el balón y ahí está el secreto de que lideren la categoría en asistencias al ritmo de Llompart. Llegan en su mejor momento de la temporada. Su gran objetivo en la segunda parte de la competición, no es otro que luchar por las posiciones de PO a sabiendas de que la competencia es muy alta. Pero tienen roster para dar mucha guerra e incluso por que no, meterse en una hipotética Final Four.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Han conseguido renovaciones importantes (en su tripleta de bases), a lo cual han sumado una mezcla de jugadores con contrastada experiencia ya sea en la categoría, o bien jugadores no nacionales rookies que aterrizan por primera vez y que cuentan con una calidad infinita. Es un equipo coral con muchas vías de anotación y en especial, cuenta con un juego exterior absolutamente profundo y temible (de los más completos de la liga). En el juego interior JVZ lidera las posiciones en la pintura. Conjunto equilibrado con profundidad de plantilla amplia de 11-12 jugadores y que ahora mismo se está mostrando con pocas fisuras.





Lo peor: La irregularidad de los alicantinos, quizás sea el principal aspecto negativo a mejorar (bien es cierto que perdieron varios partidos por muy pocos puntos a principio de temporada). Es un equipo de dinámicas quien aunque ahora mismo está en una gran racha, como se desconecte (lo vimos en la 20/21) puede empezar a sufrir y a acumular derrotas. Si consiguen obtener un poco más de regularidad, serán de los equipos tops que lucharán por todo en los PO. A mayores, seguramente las lesiones sean el otro elemento negativo (la última la de Arcos quien ha supuesto un jarro de agua fría). Otro aspecto a tener en cuenta, es el rendimiento de un Justin Pitts de momento muy lejos a lo que nos tiene acostumbrados.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: GEREL SIMMONS / JOEY VAN ZEGEREN

JUGADOR A SEGUIR: FRAN PILEPIC

El partido se disputará este MIERCOLES 9 de Febrero a las 20:45 h y será dirigido por los colegiados (Mikel Cañigueral Novella → colegio valenciano), (Jacobo Rial Barreiro → colegio gallego) y (Pablo Rodríguez Fernández → colegio madrileño). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces: https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-10704e33-2ff3-445a-4895-08d9ce895060