Los sindicatos de PALBUS denuncian el estado en el que se encuentra actualmente la flota de autobuses urbanos

Mediante un comunicado, desde la unión de los tres sindicatos en la empresa PALBUS , CCOO, UGT y CGTdenuncian el descontento de la plantilla y de gran parte de los usuarios, por el estado en el que se encuentra actualmente la flota de autobuses de PALBUS

"El taller no proporciona las piezas necesarias para que se arreglen en condiciones. Los mecánicos dan el 200% de su trabajo solamente para que salgan a hacer la linea poniendo parches a dichos autobuses, que duran realmente poco. Muchos de estos autobuses llevan con los mismos problemas años". Aseguran

"Tampoco entendemos por que no se sustituyen a los mecánicos cuando se van de vacaciones o cuando tienen alguna baja, ya que el que se que queda tiene que hacer el doble de trabajo. Entendemos que son tan responsables los administradores del taller, como los que tienen la obligación de vigilar que esas funciones se lleven a cabo.

Dichos responsables son: el taller por no proporcionar las piezas necesarias para el correcto funcionamiento de los autobuses, la empresa por no exigir ese arreglo y el Ayuntamiento de Palencia por no vigilar que la totalidad de las cláusulas del concurso se cumplan." reza la misiva.

Por otra parte destacan como "Las enfermedades laborales derivadas del mal estado dichos autobuses, tales como dolor de espalda o de cuello por las vibraciones que estos emiten, por poner un ejemplo. Además que dichas enfermedades no las reconoce ni la empresa ni la mutua". Finalizan exigiendo un trasporte para Palencia público y de calidad.