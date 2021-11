Los pequeños de la casa tendrán actividades para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de género

Los pequeños de la casa se establecen como público objetivo del programa de actividades previsto por la Concejalía de la Mujer para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre, y que ha logrado el apoyo de los integrantes del Consejo Municipal de la Mujer.





Bajo el lema 'Rompiendo moldes, transformando realidades', las acciones previstas, harán una especial incidencia en la necesidad de romper los estereotipos masculinos y femeninos que aún persisten en la sociedad actual, "además de insistir en la necesidad de la corresponsabilidad familiar, entendida como base para la igualdad de oportunidades real entre hombres y mujeres", manifestó la concejal de Mujer, Raquel Martín,

Más en concreto, el listado de actividades previsto desde la Concejalía, comienza con la tercera edición de las Jornadas 'Tejiendo Red de Igualdad: Nuevos lenguajes, nuevas miradas, "pensadas para reflexionar sobre el impacto de los diferentes lenguajes respecto a la violencia de género en las redes sociales, medios de comunicación, además de para destacar el trabajo profesional que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", explicó Martín, que se celebrarán los días 22, 23 y 24, a partir de las 18:30 horas en el CEAS José María Fernández Nieto, Centro de Día de La Puebla y Teatro Principal, respectivamente, "y que, además de poder seguirse online a través del canal oficial del Ayuntamiento en YouTube, prevén una clausura con una mesa redonda con la participación de los máximos representantes de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local en Palencia", agregó.





También se tienen previstos dos cuentacuentos, uno para para adultos ('No me dieron el pie y me cogí la mano') y otro infantil ('El mismo zapato'), ambos a cargo de Erika González, "con los que se pretende dar nuevos pasos hacia adelante en la construcción de unos nuevos roles", abundó Martín, y que tendrán lugar el mismo día 25 de noviembre a las 17 y 19 horas en el auditorio del Centro Cultural Lecrác.





Otra de las acciones organizadas desde el Ayuntamiento con motivo de la conmemoración del 25-N es un taller para alumnos de 3º de Educación Primaria, denominado 'Reinventando y construyendo nuevos cuentos de hadas', "con el que queremos contribuir a la transformación del imaginario infantil para crear un mundo más justo a través del juego como herramienta educativa", expresó la concejal de Mujer.



Igualmente, el programa recoge una campaña de Prevención de la Violencia de Génerocon la difusión de spots educativosen las principales redes sociales, "para aprovechar su capacidad de difusión y accesibilidad a todo tipo de personas, que tan buenos resultados nos ha dado en otras iniciativas similares", recordó Raquel Martín, y otra con mensajes de prevención en diferentes soportes repartidos por toda la ciudad.





Finalmente, hay que referirse a la lectura del manifiesto que, consensuado en el seno del Consejo Municipal de la Mujer, será leído de forma conjunta por integrantes del mismo el día 25 en la Plaza Mayor a partir de las 12:00 horas, "momento en el que también se difundirá en los perfiles oficiales del Ayuntamiento en las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) una grabación con los principales mensajes del mismo", adelantó Raquel Martín.





"Desde la Concejalía de Mujer, en este 2021, hemos querido centrar las actuaciones de sensibilización contra la violencia de género de forma en los niños, ya que está demostrado que la educación es elemento fundamental para lograr acabar con esta lacra", reconoció Martín, quien incidió en que, además, "se hará una especial incidencia tanto en la necesidad de romper los estereotipos masculinos y femeninos que aún persisten en la sociedad actual, como en la de la corresponsabilidad familiar, entendida como base para la igualdad de oportunidades real entre hombres y mujeres".