Los gimnasios reivindican ayudas directas ante su precaria situación

Centros deportivos y gimnasios de la capital se encuentran en una situación de desesperación después de casi un año de inactividad. Un sector muy castigado por las diferentes restricciones que las autoridades sanitarias han ido estableciendo. Debido a ello, demandan unas ayudas directas a las administraciones territoriales, y denuncian la diferente actuación entre comunidades respecto al cierre de centros para la realización del deporte, «en otras comunidades autónomas se nos ve como un sector que ayuda a la salud y, en Castilla y León, no».

Ante la falta de apoyo, dueños y socios de los diferentes centros deportivos de la provincia, se han unido a la Asociación Palentina de Empresarios de la Actividad Física, que ya cuenta con más de cien socios en tan solo 24 horas. El objetivo de este colectivo es alzar la voz y generar más presión sobre las administraciones para que consideren su situación. Según Víctor Rodríguez, dueño del centro CrossFit Morado, la participación de la gente ha sido alta y añade que «hemos tenido un gran apoyo de la población, invitamos a los empresarios del sector a sumarse», pero continúa sin entender que se haya cerrado de esta manera en la capital, cuando Palencia «es una ciudad muy ligada al deporte».

En el caso de Víctor, ha visto como su negocio ha perdido hasta un 80% de clientes respecto al año pasado. «Hemos tenido que reducir las tarifas, ya que los clientes no pueden utilizar los materiales que teníamos antes», comentó el dueño del centro. Destaca que los clientes siguen pagando, pero muchos «comienzan a impacientarse, e incluso a enfadarse, porque se les está cobrando por una actividad que no están pudiendo disfrutar». Ante las duras restricciones, el servicio que ofrece a sus clientes es al aire libre, evitando el contacto y respetando las medidas de seguridad. Víctor afirma no bajar los brazos ante esta dura realidad, ya que «si no sigo luchando, estaría completamente arruinado».