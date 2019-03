Los enfermeros de la bolsa de trabajo en CyL se arriesgan a 3 meses de castigo si no cogen el teléfono

A partir de mañana los enfermeros y enfermeras que se encuentren en las bolsas de empleo de Castilla y León deberán estar plenamente localizables, de lo contrario se exponen a una "sanción" de 3 meses sin trabajar para el SACYL.

Así lo recoge el boletín oficial de Castilla y León de hoy miércoles 20 de marzo, con la modificación del apartado 3 del artículo 22 de la orden SAN/713/2016.

En el nuevo artículo se especifica por parte de la Consejería de sanidad presidida por Antonio María Sáez Aguado en la comunidad, que si la mesa de contratación al intentar contactar con el trabajador mediante una llamada telefónica, no logra obtener respuesta, pasará a este enfermera a la situación de no disponible durante 3 meses contados a partir del día siguiente al que tenga lugar el intento de la notificación.

Esta medida ha causado un gran malestar en parte del colectivo de enfermería. Afirman que "Dará igual que tengamos niños,mayores a nuestro cargo, vida o derecho a descansar un solo día a costa de no coger el teléfono y no cobrar...dará igual porque si no lo cogemos para aceptar sea lo que sea que te den nos sancionarán 3 meses".

La medida pretende según la Consejería de Sanidad, agilizar los trámites a la hora de contratar servicios con la bolsa de trabajo.

Los enfermeros piensan diferente. "Cuando nos apuntamos a la bolsa hace dos años, las bases era distintas a la que mañana pondrán en marcha. Por tanto, nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido. No podremos realizar algo que sea ineludible, o nos jugamos estar sin trabajo una cuarta parte de año. Tampoco importará que nos llamen a 400 km de tu casa, tendremos que dejar todo y atender con buena cara a los pacientes, como siempre, aunque hartos de este maltrato por decreto". Sentencia una de estas enfermeras.

Además consideran que ante este cambio tienen muy poco apoyo por parte de los sindicatos y colegios de enfermeros.”Es intolerable que estén vulnerando todo lo que se pactó y aun así se apruebe una ley deprisa y corriendo para exprimir más al colectivo. No nos están representando.”