Los alumnos del Bachillerato de Excelencia del Alonso Berruguete presentan sus Proyectos de Investigación

La séptima promoción del Bachillerato de Investigación y Excelencia de Humanidades y Ciencias Sociales del Instituto Alonso Berruguete ha presentado sus Proyectos de Investigación que suponen la culminación del trabajo comenzado el curso pasado y un buen colofón a todo lo desarrollado durante estos dos últimos cursos.

El BIE pretende acercar al alumno a la realidad universitaria y que el estudiante adquiera un hábito de investigación y una formación actualizada con la que pueda hacer frente a los futuros retos que se le planteen en sus estudios universitarios. En este contexto hay que situar la elaboración del proyecto de investigación cuya gestación comenzó el curso pasado con la asignatura de Iniciación a la investigación donde los estudiantes fueron conociendo los entresijos de lo que debe ser una investigación dotada de rigor científico. Ha sido durante el presente curso cuando se han puesto manos a la obra y cada uno de ellos ha elaborado un proyecto de investigación. El trabajo está tutorado por un profesor de la Universidad especialista en el tema escogido y por un profesor del instituto. Cuando los alumnos, asesorados por sus tutores, finalizan el proyecto deben exponerlo delante de un tribunal formado por el tutor de la universidad, el del instituto y un miembro del departamento didáctico del instituto relacionado con el tema tratado. La exposición oral debe de estar apoyada en una presentación visual.

Muy variados han sido los temas desarrollados: historia, economía, estudio del lenguaje, didáctica de la educación, temática social, y el cine son algunos de los aspectos tratados por los alumnos durante las dos tardes que han durado las exposiciones.

El genocidio armenio: la masacre olvidada es el trabajo realizado por Esmeralda Martín Danielyan, alumna de madre armenia que nos ha permitido conocer los acontecimientos que derivaron en el primer gran genocidio del S. XX. Un hecho muy desconocido a nivel internacional aunque hayan pasado ya más de 100 años desde que ocurrieron los acontecimientos.

Cloe Ruiz García, partiendo de sus propias inquietudes ante los cambios que se avecinan en su vida ha realizado el trabajo Independizarse: el codiciado paso a la edad adulta. En este proyecto ha analizado aspectos como la precariedad laboral, los problemas de acceso a la vivienda, la brecha de género o las ansias de viajar de los jóvenes tratando de analizar si la generación de sus padres tuvieron que hacer frente a situaciones similares.

Bro, Cayetano, cringe….. son algunas de las palabras que utilizan nuestros adolescentes a la hora de relacionarse y que muchos adultos no somos capaces de descifrar. Las redes sociales están originando nuevas formas de lenguaje y de comunicación entre los jóvenes. Esta idea es la que han desarrollado Diana García Calvo y Nerea Moratinos Ibáñez en su trabajo Hilvanando palabras: actualización de la comunicación a través de las redes sociales. Con una presentación dinámica y divertida nos han introducido en el mundo de los emoticonos y nos han enseñado la existencia de un nuevo lenguaje.

Rudolf Steiner creó a comienzos del S. XX la pedagogía Waldorf basada en la libre instrucción por parte de los alumnos, es decir, que sean autónomos a la hora de ir realizando y adquiriendo los conocimientos a lo largo del proceso educativo. Esta es la base del trabajo que ha llevado a cabo Andrea Vicente Sánchez titulado El desarrollo de la inteligencia emocional a través de la pedagogía Waldorf.

Carolina González García y Sandra Pajares Gallego han realizado un exhaustivo proyecto de investigación que han titulado Las relaciones amorosas y la transformación de la imagen de la mujer en los últimos siglos. Un estudio de la evolución del concepto del amor y las relaciones, y el papel de la mujer a lo largo de la historia en la literatura, la música o el cine. Todo ello completado con un análisis a base de encuestas realizadas a jóvenes y adultos.

El márketing es tan antiguo como la humanidad y en Una mirada histórica del marketing: del trueque al neuromarketing Mario Vegara Calleja nos ha ilustrado sobre esta nueva técnica fruto de la sociedad de consumo que trata de conocer lo que los consumidores piensan y sienten y como el consumidor responde a todos los estímulos que recibimos a través de los sentidos.

Jimena Ballesteros Calleja nos ha enseñado que el cine no es solo la industria de entretenimiento más importante, también es el reflejo de la sociedad del momento. Las crisis económicas y su reflejo en el séptimo arte: el crack del 29 y la gran recesión de 2008 es el título de su trabajo en el que a través del estudio de seis películas podemos observar como el séptimo arte ha tratado dos momentos de recesión económica separados por ochenta años.

La muerte nos hace guardar silencio y la vida también. Que no haya sonido no significa que no haya comunicación. Estas son alguna de las afirmaciones que Andrea Ayuso Nestar nos ha comunicado en su trabajo El silencio y la espiral del silencio, un proyecto lleno de sensibilidad y donde tienen cabida disciplinas como la música, la filosofía y la sociología.

La transfobia y su impacto en el colectivo trans es el título del trabajo presentado por Lucía Martín González. La alumna ha querido acercarnos al conocimiento de este colectivo, de la discriminación que sufre y cual son las causas de esta segregación así como plantear soluciones para terminar con el problema. El trabajo se complementa con una amplia encuesta sobre el colectivo trans y su conocimiento realizada entre alumnos del centro y adultos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La calidad de los trabajos y exposiciones ha quedado contrastada a través de las opiniones tanto de los miembros del tribunal como de todos aquellos que quisieron acercarse a ver las presentaciones, siendo un reflejo del éxito del programa como se viene repitiendo año tras año.