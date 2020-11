Llega a la Fiscalía la muerte por cáncer de la palentina Leonor Gil, tras esperar 6 meses una cita presencial

La presidenta de la asociación del defensor del paciente Carmen Flores ha trasladado a la fiscalía de Castilla y León el caso de la palentina Leonor Gil García, que falleció el pasado mes de septiembre a los 54 años de edad, víctima de un cáncer de colon con metástasis tras 6 meses a la espera de cita presencial.

Un caso que dimos a conocer aquí en COPE Palencia con una entrevista a su hijo Jonathan. Finalmente la familia se puso en contacto con esta el defensor del paciente, quién en su nombre ha enviado un escrito remitiendo al ministerio una investigación de oficio por considerar que la petición está justificada ya que consideran que no se permitió a esta mujer la oportunidad a su madre de luchar contra la enfermedad.

De nuevo los micrófonos de COPE la presidenta de esta asociación a nivel nacional, Carmen Flores ha reseñado que "se trata de una situación muy preocupante y un ejemplo evidente de que hay demasiada gente que está falleciendo por algo que no es COVID-19.

El resto de enfermos están totalmente desatendidos, desasistidos y terminan en una situación de agravamiento o de muerte. Este ha sido el caso ya que a una persona muy joven se le ha limitado su derecho a poder luchar por esa patología. El cáncer, siendo bien tratado y cogiéndolo a tiempo, se pueden salvar muchísimas vidas, pero claro si no te atienden, si no te dan la oportunidad, no se cura solo. Son demasiados casos ya lo que llevamos especialmente en Castilla y León" ha asegurado.

A la familia de Leonor le costó mucho dar el paso de contar su historia, pero una vez que han abierto camino han terminado hermanos de esta asociación.

"Siempre les digo nadie puede obligarles a contar algo que no quieren pero es importantísimo. Contar este caso hoy a lo mejor está salvando una o más vidas" argumentan desde el defensor del paciente. "Si hay algo que a la administración no le gusta es que le saquen en los medios de comunicación las vergüenzas. A raíz de estos casos que estamos pasando a la fiscalía, inmediatamente los han llamado para atenderlos".