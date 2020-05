Las piscinas municipales de Palencia no abrirán antes del mes de Julio

Varios oyentes de COPE Palencia han formulado en las últimas horas mediante mensaje en nuestro Whatsapp (648 248 202) la misma pregunta.

¿Cuándo abrirán las piscinas municipales de Palencia?.

Nos hemos puesto en contacto con el concejal de deportes capitalino Víctor Torres para intentar conocer la respuesta.

Desde el consistorio están actualmente esperando un protocolo del Gobierno Central sobre indicaciones de seguridad y distancia para este tipo de espacios en “El Sotillo”, San Telmo y el monte el “viejo”

Habitualmente la apertura total de esas tres piscinas, tenia lugar en la tercera semana del mes de Junio, el año pasado empezaron el día 12 de Junio. Lo más probable es que sea algo más tarde y nunca antes del día 1 de Julio según las previsiones del Concejal.

“Estamos esperando a conocer cómo se limita el acceso a baños y vestuarios para que no haya zonas de contacto. También cómo se limita el aforo en el propio terreno. Quizá en el propio agua con el cloro no afecte mucho, pero todo lo demás, el paso de la taquilla al interior y luego dentro en el interior del recinto, el césped etcétera, tendrá que estar marcado.Necesitamos un protocolo de distancias y no nos queda otra que esperar a que diga algo el Gobierno Central”.ha argumentado Torres, que lleva días esperando que el gobierno se posicione para ir preparando esta temporada de baño.

“No han dicho absolutamente nada al respecto y estamos a la espera. Hasta que no salga un protocolo de aforo que desde el Gobierno, que imaginamos que se estará haciendo no podemos anunciar oficialmente nada. Nosotros damos por hecho que mínimo se va a retrasar y por las fechas, es seguro que no se abrirá antes del 1 de julio como pronto y de momento con la mirada en esa fecha estamos trabajando”

Para el propio consistorio es importante también su apertura porque hay varias actividades previstas desde la concejalía para el verano.