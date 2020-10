Lalanda denuncia una carencia de suelo industrial en Palencia que limita el crecimiento económico

Según un comunicado de la Agencia de Desarrollo Local en Palencia, "Desde hace lustros no se crea un metro cuadrado de suelo industrial en nuestra ciudad y, por razones que no acierto a comprender, la realidad se debate entre el mantra de “en Palencia no hay suelo industrial” y “no se puede hacer nada”.

Desde la Concejalía de la Agencia de Desarrollo Local, y después de conocer en profundidad la situación, de hablar con empresarios, con técnicos, con responsables políticos y técnicos de administraciones y organismos implicados, y de contrastar la información recibida, su representante, Sonia Lalanda propone al Alcalde emprender una línea de acción a corto, medio y largo plazo.

"Con el fin de dar a conocer esta línea de trabajo tal y como está concebida, y sin perjuicio de sumar todas las aportaciones que puedan realizarse en el camino, es importante por encima de todo cambiar la perspectiva del problema y actuar. Cambiar la perspectiva: porque no tiene ningún sentido empeñarse en que la única solución pasa por desarrollar el polígono que se dibujó en un plano en 2.006 que precisa de una inmensa inversión municipal, hoy inconcebible, y otra no menos inmensa inversión de SEPES, igual de imposible.

Actuar: porque, o nos ponemos manos a la obra desde el Ayuntamiento, o seguirán cayendo los lustros como losas en el futuro de Palencia. Teniendo en cuenta que hay que dar soluciones desde ya mismo a la demanda que pueda existir, se gradúan en el tiempo las propuestas sabiendo que, todas ellas, necesitan de la concurrencia de otras administraciones o entes públicos".

A corto plazo señana que "Existen 7 parcelas “bloqueadas” en el polígono y sin edificar porque una cláusula impone una penalización a favor de SEPES si sus propietarios la venden. Se propone plantear a SEPES, apelando al interés público, que vuelva a su posición anterior a 2015 de no aplicar la cláusula contractual que impide, vía penalización económica, la transmisión de estas 7 parcelas, si media un informe municipal que ponga de manifiesto que no se va a producir especulación con este suelo, sino que se va a destinar al ejercicio de una actividad económica de manera inmediata.

En unos días empezará la comercialización del Polígono de Magaz, y existen aún parcelas libres en otros municipios del Alfoz como Venta de Baños o Villamuriel. Se propone, con la anuencia de la Junta de Castilla y León, a través del ICE como titulares del suelo, y de los Ayuntamientos intervinientes, llegar a un acuerdo para la comercialización u oferta de este suelo desde la Agencia de Desarrollo Local, con el fin de facilitar que empresas de la capital puedan ampliar sus instalaciones o que nuevos empresarios que quieran instalarse en Palencia dispongan de un suelo adecuado, ya urbanizado, a escasos minutos del centro de la ciudad".

Argumenta que "Siempre será mejor que las empresas que quieran venir se instalen en el Alfoz antes que abandonen su intención bajo el mantra de “en Palencia no hay suelo industrial”. A medio plazo Del primer contacto habido con SEPES se desprende que no se contempla, como norma general, desarrollar grandes polígonos, sino parcelas a demanda. Se propone en este caso siempre bajo la determinación de SEPES, analizar las zonas ya en propiedad de esta Sociedad Estatal más fáciles de dotar de accesos y servicios para poder realizar el planeamiento y gestión adecuados a fin de atender la demanda de suelo que vaya generándose".

A largo plazo juzga que "Convendría analizar la viabilidad del polígono industrial que se planteó en 2.006. El PGOU actualmente vigente se realizó sobre una previsión de crecimiento inexistente. No tiene sentido seguir defendiendo que sirve un traje cuando el modelo ha adelgazado muchas tallas. Por otro lado la sociedad ha cambiado enormemente y la crisis COVID19 va a afectar también y en gran medida el diseño de las ciudades del futuro y, en lógica, de los suelos dedicados a actividades económicas. Se propone definir el modelo de ciudad que queremos acomodado a los nuevos tiempos y para esto el instrumento adecuado es, sin duda, una Revisión del PGOU. Pero este es otro tema de mayor envergadura y que debe abordarse con el consenso de todos, social y político. Hasta este momento se han realizado ya las primeras gestiones solicitando una entrevista del Alcalde con el nuevo Director General de SEPES que ha tomado posesión a mediados de septiembre, a fin de poder avanzar en las propuestas a corto y a medio plazo en les incumben. Ya hay respuesta y fecha fijada para la cita. Confiemos que tengan sensibilidad hacia el grave problema de carencia de suelo industrial que tenemos y que imposibilita el crecimiento de Palencia y que, por encima de cualquier otra consideración, primen razones de interés general de nuestra ciudad.

Asimismo se está pendiente de determinar y ofertar la mejor forma de colaboración con la Junta de Castilla y León y los municipios del Alfoz para que la Agencia de Desarrollo Local pueda atender las peticiones de suelo, derivando a los interesados hacia estos polígonos y parcelas ya disponibles. "Hay muchos asuntos de interés general para la ciudad que demandan una línea de acción política conjunta y este es sin duda uno de ellos. SEPES depende del Gobierno y el ICE de la Junta. De su actuación depende poder sacar adelante estas propuestas u otras, pero lo que es evidente es que así, con esta paralización absoluta de años, no podemos seguir. … y queda lo más difícil pero más sencillo a la vez. Convencernos nosotros mismos de que tenemos que quitarnos de encima ese mantra de “en Palencia no hay suelo industrial”, porque lo hay. Tanto da que una empresa venga a instalarse en Magaz que en San Antolín, lo importante es que no se vaya a Burgos o a Valladolid. Y apretarnos la mascarilla bien fuerte antes de volver a repetir “no se puede hacer nada”. Los agoreros, los pesimistas, los lacios, los desganados…. no son bienvenidos, y aquí uso el masculino de forma “genérica” es válido para ellos y ellas. En definitiva, en Palencia sí hay suelo industrial y siempre se puede hacer algo más y mejor por el futuro de nuestra ciudad".