La juventud de Palencia se moviliza para la visita del Papa León XIV a Madrid

La Diócesis de Palencia ha abierto el plazo de inscripción para que los jóvenes participen en la vigilia juvenil que se celebrará en Madrid con motivo de la visita del Papa León XIV a España el próximo 6 de junio. Bajo el lema 'Alzad la mirada', se invita a los jóvenes a vivir una experiencia de fe y encuentro. Así lo ha explicado José Luis Pablos, animador de la pastoral juvenil de la diócesis, en el programa 'Herrera en COPE' en Palencia.

Para la diócesis y para toda la Iglesia en España, esta visita supone "una oportunidad que se da pocas veces", ha afirmado Pablos. Ha recordado otras experiencias similares como la JMJ de Lisboa o un encuentro en Roma, que resultan transformadoras para los asistentes, donde "ahí te das cuenta de lo amplia, lo grande y diversa que es la iglesia", ha señalado.

Ahí te das cuenta de lo amplia, lo grande y diversa que es la iglesia" José Luis Pablos Animador de la pastoral juvenil de la Diócesis de Palencia

Raúl González José Luis Pablos

Una vigilia de recogimiento y adoración

José Luis Pablos ha detallado en qué consiste una vigilia. Se trata de un formato que combina momentos de recogimiento y silencio con una parte musical importante para crear ambiente, siendo el momento central "el rato de adoración". Lo describe como "un momento íntimo, un momento tranquilo y un momento que sobrecoge", y ha destacado el "silencio especial" que se produce: "Cuando hay 1000 y 1000 y 1000 de jóvenes, hay un silencio especial".

Desde Palencia se ha organizado un viaje de ida y vuelta en el mismo día 6 de junio, aprovechando la cercanía con Madrid. El perfil de los participantes es de jóvenes de entre 15 y 35 años, según ha marcado la Conferencia Episcopal, mientras que para las personas más mayores el espacio más propio sería la celebración del día 7. Las inscripciones se pueden realizar a través de las redes sociales de la Diócesis de Palencia y el precio es de 25 euros para cubrir los gastos del viaje y el seguro.

La pastoral juvenil de Palencia, en un buen momento

El animador de la pastoral juvenil ha confirmado que la delegación vive "un buen momento" en Palencia. Ha explicado que, aunque no han "inventado nada", en los últimos cuatro años han realizado una "apuesta importante por la formación, por los encuentros, por asistir a actividades internacionales". Gracias a ello, existe un grupo numeroso de jóvenes que se junta periódicamente para diferentes actividades.

La visita del Papa es solo uno de los eventos previstos, ya que en verano destaca la peregrinación al Camino de Santiago. Este año han "duplicado la apuesta" y se organizarán dos grupos de unos 55 jóvenes cada uno para recorrer el camino portugués interior, una ruta "menos saturada". El primer grupo, de tercero y cuarto de la ESO, saldrá el 29 de junio, y el segundo, de bachillerato en adelante, lo hará el 30 de junio, con regreso conjunto el 5 de julio.

A esta peregrinación se suman otras actividades que convierten a Palencia en una de las diócesis con más oferta de Castilla y León. Solo los campamentos de verano mueven entre 400 y 500 jóvenes, además de la tradicional peregrinación a Lourdes con mayores y jóvenes.

Cómo formar parte de la pastoral juvenil

Para aquellos jóvenes interesados en unirse, José Luis Pablos ha aclarado que la delegación diocesana no tiene grupos semanales propios, sino que organiza "puntualmente retiros, encuentros, formaciones". Por ello, ha animado a los interesados a dirigirse a su propia parroquia, donde encontrarán diferentes ofertas como grupos de Acción Católica o de tipo scout.