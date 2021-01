La Junta prepara nuevas restricciones para Palencia en 24 o 48 horas

La Junta prepara nuevas medidas que anunciará “en las próximas 24-48 horas” en las zonas con incidencia más descontrolada como Palencia.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, lo anunciaba así en una entrevista en los informativos de Televisión Castilla y León en la que volvió a solicitar además cambiar el estado de alarma.

Igea anunciaba ayer que "Tenemos que concretarlas probablemente las próximas 24-48 horas. Hoy lo hemos comentado en el Consejo de Gobierno y estamos trabajando en ellas"

Según el vicepresidente y portavoz del Gobierno Regional, "Son medidas que van a afectar sobre todo aquellas poblaciones que tienen una incidencia más descontrolada. Tenemos poblaciones como Guijuelo, con una incidencia altísima con 3000 por cada 100.000 habitantes, Tenemos Palencia también con una incidencia muy muy alta"

Para la Junta, resulta indispensable seguir restringiendo los contactos sociales

"Lo que queremos es tomar medidas eficaces, por eso pedimos al gobierno herramientas. Nosotros sabemos y hemos explicado esta mañana ,que restringir actividad sin restringir contacto social no es eficaz. La gente nos dice porque no cerramos todo" relató Igea "El problema no esta cerrar en una tienda o una librería. Lo que tenemos que hacer es restringir el contacto implica cambiar el estado de alarma" reclamando una vez al Gobierno Central, más armas para poder tener mas capacidad de decisión desde las Comunidades Autónomas.