La Junta decidirá esta tarde si impone medidas restrictivas en Palencia para frenar el repunte de casos COVID

La Junta decidirá esta tarde si impone medidas restrictivas en la capital de Palencia, después del repunte de casos, 384 en los últimos siete días. Será tras una reuniónentre la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el alcalde, Mario Simón, y una vez analizada la situación epidemiológica, con una clara tendencia al alza. De imponerse, todo indica que serán medidas similares a las fijadas para las capitales de Salamanca y Valladolid, no confinamiento, aunque Casado prefirió no dar más detalles hasta el encuentro de hoy.

La consejera explicó que en su departamento llevan días "preocupados" por la situación que se vive en la ciudad, donde los datos "no son buenos", y aunque no existe una situación epidemiológica de clara transmisión comunitaria, es decir, no se precisarían confinamientos, ello no implica que sí se tengan que tomar medidas. Más aún cuando la tendencia de incrementos de casos se viene observando desde hace más de una semana, destacando además el alto porcentaje de ocupación de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos, que se sitúa en el 82% de forma global. En en Hospital río Carríon estn 14 camas ocupads, 5 de ellas ingresadas por COVID', no descartandose volver a la ampliación de inicio de la pandemía, cuando se instalaron mas camas a parte de las 16 estructurales de las que dispone el centro hospitalario.

No es la única zona básica de salud que preocupa. En situación similar se encuentra las de Miranda de Ebro Este y Oeste, así como las de Medina del Campo Urbano y Rural, y en esta última zona la localidad de El Carpio, con cuyos alcaldes ya se entrevistó ayer la consejera.

En la otra cara de la moneda se encuentran las capitales de Salamanca y Valladolid, con tendencia a la baja, y con cuyos alcaldes, Carlos García Carbayo y Óscar Puente, analizará esta tarde también la situación para decidir si se mantienen o no las restricciones que se prorrogaron hasta este jueves y que afectan a aforos en terrazas, velatorios, lugares de culto, espectáculos, instalaciones deportivas, entre otras.

También está previsto analizar la situación epidemiológica y sanitaria con el alcalde de León, José Antonio Díez Díaz, cuya capital también ha mejorado los datos de contagios.

La consejera incidió en que, "ni mucho menos, el confinamiento y las medidas restrictivas son un castigo", sino que persiguen disminuir caos, frenar la transmisión y la incidencia de la enfermedad, pero advirtió que de poco sirven si tras una mejoría la gente vuelve ha hacer lo mismo que antes, pues supone colocarse en la situación de partida.