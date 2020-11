La Junta de Castilla y León cierra la hostelería de Palencia a partir del Viernes

Lo adelantábamos a la 1 de la tarde del pasado Jueves. Era una de las medidas restrictivas que estaba encima de la mesa para la institución regional en un nuevo intento por frenar la curva de contagio.

Hoy el cierre de la hostelería se ha confirmado dentro de una batería de medidas que tomará la Junta desde las 00:00h de Viernes, según acaba de anunciar el Presidente Alfonso Fernández Mañueco en rueda de Prensa.

"Hemos acordado la clausura de la hostelería y restauración, salvo para lo que se refiere a comida para llevar y servicio a domicilio", anunciaba Mañueco, que añadía dentro de la medida el cierre de "Centros y parque comerciales, salvo establecimiento de bienes y servicios de primera necesidad y los establecimientos individuales de menos de 1500 m de superficie y con acceso independiente al exterior".

La hostelería tendrá acceso a medidas de apoyo financiero con interés 0 y dos años de carencia" ha reseñado, ademas de considerar que es "Un sector que no debemos demonizar y que en su inmensa mayoría ha cumplido con las medidas de seguridad en los últimos meses atendiendo con profesionalidad a sus clientes.

Pese a todo deberá cerrar sus puertas, argumentando que se busca"Limitar al máximos contactos sociales y evitarlos allí donde se produce por el comportamiento natural de las personas".

No es el único sector afectado fuertemente, también se ha anunciado el "Cierre de instalaciones para la actividad física que no sea al aire libre, salvo para la practica de la actividad deportiva oficial. En todo caso queda prohibida la asistencia a eventos deportivos que no sean al aire libre".

Respecto al comercio minorista, la junta "mantiene abiertos, en todos los casos siempre con las medidas de seguridad recomendados".