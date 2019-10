JUCIL:"Tras 2 semanas en Cataluña los Guardias Civiles están adelantando su propio dinero para comer y dormir"

En un comunicado remitido por el Comité Ejecutivo Nacional de JUCIL, la segunda asociación más numerosa de agentes de Guardia Civil, perteneciente su vez a JUSAPOL, analizan la situación de sus compañeros desplazados a Cataluña.

Para JUCIL lo que están padeciendo estos miembros del cuerpo “no es sólo abandono, sino que sufren un desprecio total y absoluto por parte de la Dirección General de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior".

Tras una visita realizada a la Comunidad Autónoma Catalana, representantes de la Asociación afirman que han podido conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran. “ Apartados de sus familias por tiempo indefinido, alojados en muchos casos en condiciones precarias, sometidos a jornadas laborales interminables que nadie aclara como serán compensadas, sujetos a disponibilidad permanente y, por si esto fuera poco, teniendo que adelantar dinero de sus nóminas para sufragar los gastos diarios de alojamiento y manutención en detrimento de las necesidades económicas de sus familias . Y ello sin olvidar el acoso al que se ven sometidos en su día a día los guardias civiles que viven allí con sus familias por parte de los fanáticos de siempre que utilizan al Instituto Armado como diana de su sinrazón”.

Para JUCIL “Esta es la desconocida realidad con que conviven los agentes, fruto de la inoperancia y dejadez burocrática por parte de la Dirección General de la Guardia Civil y la desidia y falta de previsión por parte del Ministerio del Interior”.

Acusan además a los responsables de la Guardia Civil de ordenar el envío de sus hombres a un servicio de duración indeterminada adelantando únicamente las dietas de alojamiento y manutención de dos semanas y, transcurrido ese tiempo, “los abandonan a su suerte sin preocuparse de cubrir sus necesidades económicas. Son sometidos además, a jornadas maratonianas de trabajo, incumpliendo la O.G. 11/2014 de 23 de diciembre, sobre la prestación del servicio y la jornada y horario del personal de la Guardia Civil, sin ser informados en ningún momento del nuevo régimen en el que se encuentran y del que depende la compensación de estos excesos de horario laboral”.

En la asociación ven a estos agentes “Atrapados en la deficiente planificación de un dispositivo que, además de no autorizarles el disfrute de descansos, no les ha permitido tampoco intervenir, ya no solo para apoyar a sus compañeros en las duras situaciones a las que se han enfrentado, sino tan siquiera para proteger las dependencias del Cuerpo que igualmente se han visto asediadas en estos días”.

Desde la agrupación aseguran que se han puesto en contacto con sus superiores para denunciar esta situación de sus compañeros inmersos en este operativo, sin recibir respuesta alguna. “Primeramente, a través de escrito dirigido el pasado día 14 de este mes al Director Adjunto Operativo interesando el sistema a emplear para la compensación de los excesos horarios y al cual se recibió respuesta el 17 del mismo por parte del coronel de la sección de asuntos generales del Estado Mayor, en el sentido de que no nos corresponde como Asociación hacer ese tipo de reclamaciones en beneficio de los guardias civiles.

Esta misma cuestión, junto con la falta de medios y las deficiencias de los alojamientos, entre otras, fue expuestas por nuestro Secretario General en reunión mantenida con el Excmo. Sr. Director General de la Guardia Civil el pasado día 21 de octubre, sin recibir respuesta alguna tampoco por su parte”.

Para JUCIL “Esta realidad que, debido a las circunstancias que se están dando en Cataluña se hace más evidente, es la que diariamente viven todos los guardias civiles y que desde JUCIL denunciamos insistentemente. Un muro de imposiciones y silencio amparados en la más rancia tradición militar dentro de una Institución que, tras 175 años de historia, ha sabido adaptar su servicio al ciudadano a los nuevos tiempos pero que se resiste impasible a cualquier modernización en su organización interna”.