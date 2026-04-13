José María Viejo: "Los Premios Fundos que acogerá Palencia este jueves a la innovación social son un estímulo para una sociedad con retos como el envejecimiento y la despoblación"

Este jueves, 16 de abril, Palencia se convertirá en el epicentro de la innovación social con la celebración de la séptima edición de los Premios Fundos. La gala, que tendrá lugar en el Teatro Ortega a las 19:30 horas, busca reconocer y estimular proyectos que ofrecen soluciones creativas a necesidades sociales en Castilla y León, según ha explicado José María Viejo, director general de Fundos, en el programa 'Herrera en COPE'.

Ganadores que marcan la diferencia

En esta edición, el premio a la innovación social pública ha recaído en la Diputación de Segovia por su programa 'Vecinos Puerta con Puerta, Redes de Solidaridad'. José María Viejo ha destacado que este proyecto, dependiente del área de asuntos sociales, articula un "voluntariado ciudadano de proximidad" que permite a los propios vecinos alertar a los servicios sociales sobre emergencias o situaciones que requieren atención.

El galardón en la modalidad privada es para la Asociación Labores Solidarias de la IAIA, una entidad que, a través del tejido y la lana, desarrolla actividades intergeneracionales para combatir la soledad no deseada y fomentar la estimulación cognitiva en personas mayores. Viejo la ha descrito como un proyecto que construye un verdadero "escudo social" de forma tangible, con una red de tejedoras presente en Palencia y otros puntos de España.

Se trata de articular soluciones que permitan atender o resolver nuevas necesidades sociales" José María Viejo Director general de Fundos

Finalmente, el Premio Fundos de Honor Monte de Piedad se ha otorgado al Archivo General de Simancas por ser un "referente internacional" en la gestión y digitalización de un archivo histórico "descomunal".

Además, el jurado ha concedido una mención especial a título póstumo al obispo emérito de Palencia, Nicolás Castellanos, por su labor al frente de la Fundación Hombres Nuevos.

COPE La gran fiesta de la innovación social de FUNDOS se celebra en Palencia el próximo jueves

Una fiesta abierta a todos

El director general de Fundos ha subrayado la importancia de estos premios como un estímulo necesario en una sociedad con retos como el envejecimiento, la despoblación o la brecha digital. Según ha detallado, la innovación social consiste en "articular soluciones que permitan atender o resolver nuevas necesidades sociales" o abordar las ya existentes de forma más eficiente. A lo largo de sus siete ediciones, los premios han repartido 75.000 euros y recibido casi 140 candidaturas de proyectos "sorprendentes por su creatividad".

Llegan a donde no llegan los demás, y llegan mejor y llegan más rápido" José María Viejo Director general de Fundos

Lejos de ser un acto solemne, Viejo ha prometido que la gala será "una gran fiesta" para celebrar el "tejido social tan creativo" de la comunidad. El evento será conducido por el comunicador de COPE Goyo González, y contará con la actuación de la compañía de danza Danzia Coppella y el mítico grupo Tam Tam Go!, autores de éxitos como 'Atrapados en la red'.

José María Viejo ha destacado que las organizaciones sociales "llegan a donde no llegan los demás, y llegan mejor y llegan más rápido", siendo un "aliado fundamental" de las políticas públicas. La gala, coorganizada con la Diputación Provincial de Palencia, tendrá también un toque solidario, ya que los asistentes recibirán un regalo elaborado por la asociación Autismo Palencia. El director de Fundos ha agradecido el apoyo de la presidenta de la diputación, Ángeles Armisén, y ha extendido una invitación a todos los palentinos para llenar el Teatro Ortega en este evento gratuito y abierto a toda la ciudad.