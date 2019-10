Izquierdo (Cs): “Los únicos recortes que va a haber en la Sanidad son los de Pedro Sánchez”

El procurador por Palencia, Juan Pablo Izquierdo, ha pedido al partido socialista que deje de mentir y ha asegurado que “los únicos recortes que va a haber en la Sanidad son los del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que va a recibir 1.200 millones de euros menos en el próximo año” según informaciones periodísticas.

Izquierdo ha afeado que el PSOE critique el Pacto por el futuro de la Sanidad de Castilla y León cuando plantaron a la consejera Verónica Casado. “Si hubiera asistido a la reunión no se equivocaría tanto”, ha afirmado. “La Sanidad tiene problemas estructurales, pero las cosas no se arreglan por sí solas. ¿O acaso cree que no hay falta de especialistas en Castilla La Mancha, La Rioja o Cantabria, donde gobierna los socialistas?”.

El parlamentario autonómico también ha recordado a la oposición que en Castilla y León hay 3.652 consultorios “que no se van a cerrar”, 1.400 de ellos en municipios de menos de 50 habitantes. “Queremos asegurar la sostenibilidad de la Sanidad, por eso trabajamos para dar soluciones a los castellanos y leoneses”. También ha señalado que este proyecto sigue las propuestas del Consejo Regional de Salud y del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad.

“Su actitud es mala para la salud de Castilla y León. Digan la verdad y no alarmen a las personas que viven en el medio rural”, ha afirmado. Izquierdo también les ha mostrado recortes de prensa la propia plataforma por la Sanidad de Aliste, comarca en la que se va a poner en marcha el proyecto piloto, critica al PSOE y a Podemos por su ausencia en la reunión por el Pacto de la Sanidad.

De hecho, el diputado autonómico se ha mostrado tan convencido del éxito del Plan propuesto por la Consejería que ha asegurado que “le encantaría que se iniciara en Palencia. Las mejores en la atención van a llegar a Aliste antes que el resto de la comunidad”.

Por ello, ante una PNL presentada por el partido socialista, el Grupo Parlamentario ha introducido una enmienda de sustitución para que la mantenga la labor por alcanzar este pacto. Enmienda rechazada por el Grupo Parlamentario socialista. “Por el bien de los castellanos y leoneses, siéntense a dialogar en la mesa del Pacto. La mano de la consejera está tendida y el resto de grupos estamos abiertos al diálogo Cuanto más seamos, mejor pacto para todos”, ha concluido