El incendio y explosión por la que murió un hombre en Palencia pudo provocarlo la expareja de la propietaria

En declaraciones recogidas a la entrada del foro económico organizado por El Norte de Castilla en Palencia el Subdelegado del Gobierno en Ángel Miguel Gutiérrez, dejaba entrever la posibilidad de que el incendio y explosión producidos en la tarde-noche de ayer, por el que falleció un hombre de 77 años en el barrio del Carmen, haya sido provocado .

Al parecer la ex-pareja de la propietaria del inmueble ya había intentado algo similar en el pasado , según afirmaba el Subdelegado.

“Parece ser que había antecedentes de un intento similar, hace tiempo en ese trastero. En principio las sospechas van por el ex-marido de la dueña del edificio, que lo había intentado en alguna ocasión y esta vez parece que ha funcionado.”

Ángel Miguel Gutiérrez relataba lo sucedido así “ Empezó a salir humo y hay un fallecido que no tenía nada que ver con la historia sentimental entre ambos. Se está hablando de que había material que provoco la deflagración en esa carbonera, puede que una bombona o incluso algún artefacto pirotécnico.”

Las investigaciones de la Policía Judicial siguen abiertas para intentar aclarar lo ocurrido.

“Ahora la Policía está buscando a este hombre. Las investigaciones están todavía abiertas pero podría ser por esta circunstancia. Veremos cómo termina. “Aseveraba Gutiérrez.

Todo este asunto por tanto podría venir derivado de un episodio de violencia de genero. “Son venganzas y cosas de estas. Nunca entenderé el tema de violencia de género. La consecuencia suponiendo que todo eso se confirme, es que ha fallecido alguien que nada tenia que ver”.manifestó.

Al respecto sobre la existencia de una denuncia previa entre propietaria del inmueble y su ex- pareja el Subdelegado respondía que “Aún no sabemos, así que no puedo confirmarlo.”