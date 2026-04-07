Un incendio corta el tren entre Palencia y Cantabria, que tiene 23 fuegos activos

BARCENILLAS (CANTABRIA), 07/04/2026.-Vista de un incendio forestal, este martes, en los montes próximos a la localidad cántabra de Barcenillas. El Gobierno de Cantabria ha activado a las 9.00 horas de este martes la fase de preemergencia del plan especial de Protección Civil por incendios forestales, al estar activos 26, sobre todo en la zona del Saja-Nansa, y existir un "riesgo extremo" ante ese tipo de siniestros.- EFE/Pedro Puente Hoyos

Cantabria registra en la mañana de este martes 23 incendios activos, uno de los cuales ha obligado a cortar la conexión ferroviaria con la Meseta, con lo que la situación sigue siendo complicada ante las previsiones de riesgo extremo de fuego.

La conexión por ferrocarril se ha tenido que suspender por un incendio en Los Corrales de Buelna que ha obligado a cortar la vía y la catenaria entre ese municipio y Las Fraguas (Arenas de Iguaña) para establecer un contra fuego y facilitar así la extinción de este fuego.

También se ha actuado ante el riesgo de desprendimientos de rocas y de otros materiales que podrían afectar a la seguridad del tráfico ferroviario como consecuencia del incendio, según ha explicado el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, en un audio remitido a los medios de comunicación.

El corte de la vía afecta a la circulación de la línea de cercanías C1 y a la conexión ferroviaria entre Santander y Palencia, por lo que Adif ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Brágimo Un tren Alvia pasa por el apeadero de Amusco (Palencia) en dirección a Santander.

En este fuego trabajan bomberos de la Dirección General del Montes y se ha pedido el apoyo de otro helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica con base en Soria.

Otro incendio preocupante es el que está activo en Valdáliga, cerca del Barcenal, que está afectando a la carretera autonómica CA-847, entre el Barcenal y la Barces.

También preocupa la situación por un incendio en la Collada de Carmona, en Cabuérniga, con varios focos, donde trabajan brigadas de bomberos forestales de la Dirección General de Montes y el helicóptero de la Brif del Ministerio con base en Ruente.

Situación bastante complicada

"La situación de incendios forestales hasta ahora continúa siendo bastante complicada", ha reconocido Serdio, con 23 incendios activos y nueve controlados, lo que mantiene activa la fase de preemergencia del plan especial de Protección Civil desde esta mañana.

Los incendios activos se encuentran en Los Tojos (6), Cabuérniga (4), Rionansa (2), Valdaliga (2), Tudanca, Cieza, Arenas de Iguña, Molledo, Pesquera, Entrambasaguas, San Vicente de la Barquera, Ruente y Lamasón.

El director general de Biodiversidad ha señalado que la situación para las próximas horas permanece prácticamente igual con los índices de peligro de incendio forestal en toda la comunidad autónoma, en niveles extremos y muy altos, por lo que Serdio ha dicho que se mantendrá el operativo en su totalidad.