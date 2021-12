Igea: "La mentira es corrupción. Quien miente es un corrupto, porque está engañando a los ciudadanos"

"La mentira es corrupción. Quien miente es un corrupto, porque está engañando a los ciudadanos y está poniendo delante del interés de su partido al interés de la Comunidad. No entiendo las formas. No entiendo que para hacer política haya que hacer estas cosas, nunca lo he entendido. Todo el mundo que me conoce sabe que hablo claro y que se puede hacer política desde la honestidad y la transparencia", afirmó el exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

A las puertas del Hospital Río Carrión de Palencia, centro en el que ha solicitado su reingreso como médico tras su cese en el día de ayer y el adelanto electoral de Alfonso Fernández Mañueco para el mes de febrero, Igea aseguró a la Agencia Ical que Castilla y León "se ha vuelto a convertir en una pieza en un tablero, donde hay gente que piensa que el interés de la Comunidad no vale nada, y se convierte en una etapa en un juego". Pero esta Comunidad "no es una etapa, sino una Comunidad en la que viven 2,4 millones de personas que merecen respeto".

Dejó claro que ayer lo que ocurrió es que "se faltó al respeto de los ciudadanos, porque los que utilizan a los ciudadanos en ese juego están faltando al respeto". "Parece mentira que sea un señor de Palencia el que está faltando al respeto a los ciudadanos", criticó a Ical.

Igea aclaró que ha dormido fatal y no ha pegado ojo, pero "no por la mala conciencia". Trasladó que es el primer día tras todo lo sucedido, por lo que van a seguir hasta que los ciudadanos decidan, ya que tienen que dar una valoración de todo lo que ha pasado. En ese sentido, pidió a los castellanos y leoneses que "piensen en esta Comunidad cuando vayan a votar y lo que se juega Castilla y León".

"No tienen que pensar en nada más, porque aquí no hay sanchismo, antisanchismo, Casado o Abascal. Aquí hay una Comunidad que necesita prosperar, enfrentarse al reto demográfico y resolver sus problemas en la Atención Primaria. Una región que necesita muchas reformas que nosotros estábamos implementando. Espero que el 14 de febrero sea el día de los enamorados, pero con su tierra", aseveró a la Agencia Ical.