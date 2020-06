La hostelería de Palencia sigue mostrando su malestar por las restricciones en Fase 3

La Asociacion de hosteleros muestra su disconformidad con las declaraciones de Alfonso Fernandéz Mañueco. mediante un cominucado indican su descontento con las limitaciones impuestas por el gobierno regional respecto a la Fase 3, asegurando que no se trata del fondo de la decisión sino de las formas.

"En relación a las palabras del Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, difundidas por diversos medios de comunicación, y en las que manifiesta textualmente: “… en todas las medidas que adoptamos, siempre tenemos en cuenta que la salud es algo prioritario para este Gobierno.

Para el Gobierno Autonómico..” esta Confederación quiere aclarar que desde un primer momento la Hostelería de esta Región ha apoyado las medidas que desde el ejecutivo regional se han ido tomando para evitar los contagios que se pudieran producir por el COVID-19 y quiere poner en valor los esfuerzos de todos los empresarios por cumplir con los requisitos de higiene que se exigían en sus locales y con respetar las normas que las autoridades sanitarias exigían cumplir. Nuestra molestia no viene motivada por el fondo, preservar la salud por encima de todo , cosa con la que estamos totalmente de acuerdo, sino por la forma en que se ha producido , ya que desde la publicación del BOE en la mañana del 13 de junio, donde se incluía a 5 provincias castellanoleonesas en la fase 3 sin restricciones, en apenas 24 horas el ejecutivo regional ha rectificado esas normas sin tener conocimiento las distintas asociaciones provinciales del sector, no pudiendo, por tanto, comunicar a sus empresarios las modificaciones referidas, generando un trastorno importante para todos ellos, ya que al no desmentir la negativa al cambio de fase sin restricciones, muchos hosteleros se habían provisto de suministros para la reapertura, habían acondicionado sus locales para cumplir con la legislación que se marcaba en la fase tres, muchos decidieron abrir al poder aprovechar sus barras, otro, los de ocio nocturno, vieron un rayo de esperanza después de tres meses y otros muchos sacaron a sus trabajadores de los ERTE para atender al público.

Seguimos manifestando que el sector, económicamente está muy castigado, y que este retraso, previsiblemente de una semana, no ayuda en absoluto a un sector que es uno de los grandes motores de la economía regional y que tiene a sus empresarios sin recibir las ayudas prometidas para pymes y autónomos y que cuenta con un elevado porcentaje de trabajadores que sigue sin percibir los ERTE y que no reciben ninguna compensación económica desde el pasado 13 de marzo, 3 meses, 90 días. Reiteramos nuestro compromiso con la salud de la población, pero no podemos estar de acuerdo con las formas empleadas por el Gobierno Regional, y mucho menos con que se apele a la salud para justificar las modificaciones efectuadas, cuando se pudo nada más conocer la decisión del Gobierno central, atendiendo, paradójicamente, la petición de cambio a la fase 3 para algunas provincias, efectuadas por las Junta, haber actuado en consecuencia y comunicar que la fase 3 sería aplicada con restricciones.