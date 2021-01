La hostelería de Palencia no descarta nuevas movilizaciones tras el anuncio de nuevas medidas restrictivas

“Habrá que hacer algo para que nos tengan un poquito mas en cuenta, que nos hagan mas caso y sobre todo que nos respeten. ¡Basta ya!”, deben creer que somos idiotas.

Así de contundente se mostraba el presidente de la Asociación de Hosteleros Palentinos, Jorge de Miguel, tras conocer el cierre de nuevo en el interior de los bares y restaurantes decretado por la Junta de Castilla y León para los siguientes 14 días a partir del Próximo Domingo 10.

Esta parte del sector servicios volverá a sufrir restricciones que ya vivió el pasado año, primero durante el confinamiento como el resto de negocios y después en Noviembre durante 5 largas semanas. En esa última ocasión no dudaron en salir a la calle de forma masiva y con respaldo de los ciudadanos, para protestar por las medidas y la ausencia de ayudas directas, algo que no descartan repetir en un futuro próximo.

Desde los hosteleros se considera demonizado al sector y argumentan que “ Se pueden hacer mas cosas a parte de cerrar la hostelería, Nosotros somos de los que más cumplimos de todos los sectores” .

Aunque quizás esperadas, dado que el criterio ha sido muy similar desde el inicio de la pandemia, estas nuevas restricciones puede provocar el cierre definitivo de muchos negocios al borde del abismo. Los últimos datos del SEPE respecto al paro en nuestra provincia volvían a reseñar como el sector servicios era de nuevo uno de los más castigados con 422 empleos perdidos en diciembre, muchos de ellos con origen en bares y restaurantes. “Estamos con el agua al cuello” afirman desde la asociación. “¿Qué va a ser de Palencia si el comercio y la hostelería se acaba agotando?, señalan con creciente preocupación.

Lamentan también el hecho de cierre solo en tres provincias. "No se de donde sacan a estos expertos, puedes coger el coche y en media hora presentarte a comer a Valladolid y aquí no. No hay quien lo entienda, te puedes mover por toda la comunidad menos aquí. Es desesperante e ilógico"

Ayudas, terrazas y "Delivery".

Respecto a la posibilidad de utilizar, quien disponga de esa opción, las terrazas en estos establecimientos, desde la asociación hostelera son igual de contundentes.

“Con el uso de terrazas se evitan pagar los ERTES por limitación”, aseguran. “Podéis Abrir terrazas y así seguís funcionando, nos dicen...¡Pero si estamos con temperaturas bajo 0!”.

Respecto a las ayudas anunciadas ayer también por el presidente de la Junta, con un montante de 20 Millones de euros de forma directa, desde los hosteleros piensan que no llegaran a los que mas lo necesitan. “ Tristemente la nueva normalidad es que tengamos deudas después de tantos meses a medio gas o completamente cerrados . Todo aquel que deba un céntimo de euro se quedará fuera , y lamentablemente es una situación muy común. Hay propietarios que no han bajado el alquiler, deudas a proveedores o a hacienda. Los gastos pese a no poder abrir han seguido corriendo”.

De igual forma lamentan que “La Junta ha olvidado muy pronto nuestra opinión. Esto es algo que tenían programado hace días y ni nos han consultado. Es una improvisación constante ”. lamenta otro compañero.

Tampoco ven rentable la fórmula de comida para llevar o recoger en el loca l, que consideran un parche para salir del paso. " No todos estan igual de preparados y esta opción no permite que esten todos los trabajadores . No sabes si te van a salir o no las cuentas."