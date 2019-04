Héctor López: "No querían politizar las fiestas y es lo que están haciendo"

“Lo que ha pasado yo creo que es un gran malentendido, diciendo que yo he manipulado cuando no es verdad. A mí lo que más me molesta es que antes de tomar la decisión no me hayan pedido explicaciones, porque lo único que están dando a entender es odio y rechazo. Lo que no querían era politizar las fiestas y ahora mismo es lo que están haciendo. Se va hablar de ello, se va hablar de esto y yo tampoco quiero que haya problemas ni con la asociación ni con nada. Que se disfruten las fiestas y ya está, si me lo han quitado pues me lo han quitado, pero se hablará. Lo importante son las fiestas que vienen y aún así, con lo que ha pasado, seguiré defendiendo el barrio del Cristo y los ideales que tengo”.

Estas son las declaraciones que se pueden escuchar en el audio adjunto a esta noticia y que ha hecho a los micrófonos de Cope Palencia Héctor López, despues de que le haya sido retirado el galardón del "Cristo de la Alegría" por su actividad en favor del barrio. Este joven vecino se había mostrado muy reivindicativo con un problema que sufre esta barriada, el sempiterno "Plan Director de los Cerros del Otero y San juanillo". El principal objetivo de este plan es la mejora urbanística, turística y ambiental del espacio que une los dos cerros próximos a la capital palentina.

El atleta era considerado hace solo unos días como un ejemplo de compromiso fuerza y superación, en palabras del Presidente de la Asociación de vecinos, después de que el año pasado afrontarse el reto deportivo de subir y bajar 50 veces seguidas al Otero, el cerro dónde se encuentra la figura del Cristo del Otero, una majestuosa efigie de 21 metros de altura, obra del escultor Victorio Macho y que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad de Palencia.

Pero ahora todo se ha torcido, con una sucesión de hechos posteriores a haberse decidido otorgarle el premio. Hace unos días López aparecía en los ultimos puestos de la lista de VOX al Ayuntamiento de Palencia. Además, ayer la directiva provincial visitaba el barrio y se fotografíaba con el ganador del “Cristo de la Alegría”, cometiendo el error de indicar que su candidato pertenecía a la propia asociación. Pese a ello, este asunto fué corregido a las pocas horas de haberse publicado.

La corrección parece que no tuvo efecto, ya que la asociación vecinal que concede el premio decidió retirárselo al palentino por según ellos “manipular a la asociación de vecinos en beneficio del partido". Desde el grupo vecinal afirman también que Héctor López "no es miembro de la Asociación" pero no quieren que el nombre del barrio se asocie con dicha formación política.

VOX ha respondido con un duro comunicado tildando la decisión de la AAVV del Barrio del Cristo de intolerante y el propio Santiago Abascal se ha puesto en contacto directamente con Héctor López, con el que ha mantenido una conversación telefónica de forma directa hoy a las 15:30. En esa llamada, el líder nacional del partido de la transmitido al afectado que “el mayor premio es él mismo, que tiene que seguir con ilusión e incluso retó al atleta palentino a echar una carrera”. López definía a Abascal tras colgar el teléfono como “un hombre muy cercano”.

Estaba meridianamente claro que el “Cristo de la Tristeza” iba a caer en alguien del Ayuntamiento, concretamente en la figura del alcalde, el Popular Alfonso Polanco, por parte de una asociación vecinal que siempre ha estado bajo la sospecha de enfocar el premio de la “Alegría” a su espectro político afín y el de la “Tristeza” al contrario.

Esta decisión ha supuesto que el “Cristo de la Alegría” quede desierto por primera vez en la historia, una pena.