La Guardia Civil rescata de noche a cuatro montañeros en Pico “Espigüete”

Sobre las 19´00 horas del 22 de enero, la Guardia Civil de Palencia recibió una comunicación en el Centro Operativo Complejo (C.O.C), procedente de Comandancia de León, en la que informaba que cuatro montañeros, una mujer de 24 años y tres hombres de 49, 26 y 28 años, tres vecinos de Madrid y otro de Huelva, se encontraban en dificultades para descender desde el Pico “Espigüete” (Palencia), al sufrir uno de ellos una lesión muscular.

Se activó un dispositivo de rescate compuesto por especialistas en montaña apoyados por patrullas de Seguridad Ciudadana. Tras iniciar subida los especialistas en montaña, en el lugar indicado por coordenadas facilitadas, canal Noreste, se comprueba que los montañeros no se encuentran ya en el lugar indicado y que efectúan bajada por otra zona distinta, cara Sur del indicado pico.

Teniendo los especialistas en montaña que comenzar la bajada y nueva subida por la zona Sur a las 00´20 horas del día 23. En la segunda subida que se realiza por terreno muy inclinado con zonas mixtas de roca y nieve dura, logran ver las luces frontales de los montañeros en la lejanía a muchísima altura, unos metros por debajo de la cumbre, llegando a zona de cortados sin posibilidad de ascenso.

Se logra contactar con ellos a través de Central C.O.C de Palencia y se les advierte de la peligrosidad de entrar en indicada zona de cortados, aunque persisten en su actitud de continuar bajando, ya que manifiestan que carecen de material adecuado para pasar la noche. La Patrulla de rescate cambia de dirección hacia el Este buscando una zona menos peligrosa y los vuelven a localizar un poco más cerca, contactando con ellos a las 03´15 horas. Se les facilita café y algo de comida para recuperar fuerzas y se continúa descenso por zonas todavía peligrosas de piedra suelta y bastante inclinación, llegando al vehículo oficial y siendo trasladados posteriormente al aparcamiento de “Mazobre”, en Cardaño de Arriba, donde tenían sus vehículos, llegando sobre 05´00 horas, encontrándose ilesos pero con síntomas de agotamiento y uno de ellos con un tirón muscular que le dificultaba la movilidad.





Recuerdan desde Guardia Civil que la práctica de los deportes de montaña no están exentas de riesgo y para evitar accidentes debemos observar una serie de prevenciones, ya que la mayor parte de los accidentes se deben a fallos humanos y un porcentaje muy pequeño a hechos fortuitos ajenos a la actuación de la víctima.

Se recuerdan los siguientes consejos para prevenir accidentes en montaña o mitigarlos.

Planifica tu actividad con información adecuada (mapas, libros, reseñas, etc….).

Procura conocer con antelación suficiente el medio en que te vas a mover. Si es la primera vez que lo haces contrata un guía o hazte acompañar por alguien más experto.

Procura no ir sola a la montaña. El grupo mínimo aconsejable es de tres componentes. En caso de accidente mientras uno acompaña al accidentado el otra va a buscar ayuda.

No empieces la actividad tarde y planifica el horario con un margen de seguridad adecuado al más lento del grupo.

Deja dicho dónde vas y los detalles de tu actividad a alguien cercano

Infórmate de la predicción meteorológica

Asegúrate de que llevas un equipo adecuado a la actividad que realizas y procura mantenerlo siempre en buenas condiciones.

No sobrestimes tus posibilidades. Elige una actividad acorde con tu nivel físico y técnico.

Fedérate en alguno de los clubes de montaña en los que obtendrás conocimientos sobre cómo moverte en el medio y técnicas para aumentar tu seguridad.

Obtén conocimientos en primero auxilios.

Si tu estado anímico no es el más adecuado o no está predispuesto, no emprendas actividades de cierta complejidad técnica.

Mantén la preparación física adecuada.

Incluye siempre en tu equipo una linterna, impermeable, un chaleco reflectante y manta térmica, aunque esté anunciado buen tiempo y no tengas previsto finalizar de noche.

Lleva teléfono móvil y comprueba que la batería está totalmente cargada antes de iniciar la actividad. Si tienes licencia puedes llevar también una emisora conectada a la red REMER (146,175 Mhzs) en la que funcionan la mayor parte de los refugios de montaña).