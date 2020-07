La Guardia Civil investiga varias irregularidades sanitarias en una granja escuela del norte de Palencia

La Guardia Civil de Palencia, ha detectado varias irregularidades sanitarias en una explotación ganadera con diferentes tipos de animales y cuya finalidad es ser una granja escuela.

Dentro del “Plan Contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas” se inspecciona la citada explotación ganadera ubicada dentro del casco urbano de una pequeña localidad del norte de la provincia, en zona limítrofe del Parque Natural “La Montaña Palentina” y en la que se albergan entre otros 100 gallinas de diferentes razas, 3 parejas de ocas, 7 pavos reales 3 ciervos machos, 25 cabras enanas, 25 perdices, 2 burros 3 ponis, 13 perros y 4 avestruces.

Los animales se encuentran sin un saneamiento adecuado, habitando entre acumulaciones de residuos generados por ellos mismos y sin realizar su asidua recogida y gestión.

Cuando se solicitó al gestor la documentación necesaria para el funcionamiento de la explotación, manifestó que se están gestionando las correspondientes autorizaciones con los diferentes organismos.

Por todo lo anteriormente expuesto se observaron varias irregularidades que han sido puestas en conocimiento de la autoridad competente, tales como no presentar la licencia ambiental y de apertura, falta de medidas sanitarias, carecer de registro como núcleo zoológico, no acreditar la inscripción y registro de explotación ganadera, no presentar licencia urbanística y la tenencia de especies alóctonas sin autorización.