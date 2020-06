Ganemos propone una Despensa Solidaria Municipal

Ganemos palencia propone la creacion de una despensa municipal ante la situación difícil por la que muchas familias palentinas en situación de especial vulnerabilidad social y económica se encontraban antes de la pandemia de la COVID-19.

"Ahora parece que poco a poco dejamos atrás esa situación excepcional de medidas restrictivas respecto al contacto social y desplazamientos. Pero a su vez, aparecen otros graves problemas en las familias trabajadoras que ha supuesto la paralización total de la actividad social y económica, como es la falta de empleo y la carencia de recursos económicos para cubrir sus necesidades más básicas, siendo especialmente dramática la falta de recursos para satisfacer las necesidades alimenticias e ingesta de productos frescos, productos de limpieza, de aseo o de higiene femenina.

Un drama ante el que la sociedad civil no se ha quedado de manos cruzadas. A día de hoy son muchos los organismos que intentan dar respuesta a esta situación mediante la creación de DESPENSAS; así en el caso de Palencia ya existe el Banco de Alimentos, Cáritas y Cruz Roja, que intentan compensar esta carencia de alimentos básicos a la población más vulnerable, pero que no alcanzan a cubrir necesidades de productos frescos, productos de limpieza, aseo e higiene femenina."

Según la formación "mientras dicha sociedad civil organiza redes de ayuda y solidaridad, la administración pública y en especial los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, deben poder disponer de programas similares, para colaborar, ayudar y complementar los programas de solidaridad ya existentes, permitiendo llegar allí donde tal vez estas organizaciones no lleguen. El objetivo no es competir si no crear una red lo más nutrida y con los recursos, para poder afrontar el drama que estas familias viven a diario".

Para ello reclaman la colaboración municipal con empresas y establecimientos

"El Ayuntamiento de Palencia, como poder público con recursos, se encuentra en mejor posición para trabajar y coordinarse con establecimientos de alimentación, y puede organizar una despensa solidaria que permita distribuir cantidad de alimentos frescos entre familias necesitadas del municipio".

Y es que desde la perspectiva de Ganemos, son los poderes públicos los que, como representantes y vertebradores de la organización social, deben velar y poner los medios necesarios para que dichas situaciones no se produzcan o, una vez dadas, paliar sus consecuencias.

"Solicitamos al Ayuntamiento de Palencia cree un programa de DESPENSA SOLIDARIA MUNICIPAL, para evitar que las organizaciones voluntarias y sin ánimo de lucro se vean desbordadas, al tiempo que se utilizan los recursos públicos para llevar un completo y exhaustivo seguimiento y atención a las familias ayudadas".

Es por todo esto que Ganemos Palencia ha solicitado al Ayuntamiento en la comisión de Servicios Sociales de ayer lunes:

1. Realizar un censo de los establecimientos de la localidad que tengan excedentes alimentarios y negociar con ellos su cesión al Ayuntamiento.

2. Poner en marcha una Despensa Solidaria Municipal que actúe directamente con las familias necesitadas y en colaboración con el resto de colectivos solidarios, realizando un seguimiento de las ayudas y acceso a las mismas.

3. Reconocer públicamente con una distinción solidaria a aquellos establecimientos y empresas que colaboren con este plan.