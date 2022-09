Ganemos Palencia achaca la escasa aportación en los Presupuestos Participativos a su apertura en pleno verano

Los criterios para la elección de proyectos no estaban claros desde el principio y hacen de su capa un sayo dictando normas que no son lógicas. ¿Cómo es posible que haya sido seleccionada la segunda propuesta más votada y no la que más votos tiene?.

Es uno de los argumentos que aparecen en un comunicado remitido desde la formación política Ganemos Palencia para criticar el resultado del primer uso de la herramienta de Presupuestos participativos. Un proyecto para el que el Ayuntamiento de Palencia reservó una partida de 200.00 euros en las actuales cuentas municipales., obteniendo muy pocas propuestas y votos durante estas últimas semanas, hasta su cierre el 1 de septiembre.

"Hay sospechas de que las votaciones no han sido transparentes, por lo que el grupo Ganemos Palencia ha pedido por escrito que se informe del número de votos y de las personas que han presentado proyectos. También hay serias dudas sobre el primer filtro que determina la viabilidad económica del proyecto y si el proyecto es competencia del Ayuntamiento, algo que debería aclararse propuesta a propuesta con un informe", inciden desde Ganemos.

Aseguran por otra parte, la web Digipal dentro del área de Presupuestos Participativos "ha dado problemas técnicos durante el proceso de votaciones, dificultando que los participantes pudieran votar si así lo deseaban. En Ganemos Palencia creemos que la democracia participativa es básica y que los Presupuestos Participativos son una herramienta muy útil en este proceso, ahora bien, si la herramienta se desvirtúa pierde su esencia"





Para ganemos la participación "debe fomentarse y dinamizarse para que la herramienta sea democrática y funcione, algo que desde el equipo de Gobierno no se ha hecho porque, en nuestra opinión, no creen en ello. Por esta razón, el proceso de votaciones se abrió en pleno agosto, fechas en que la mayor parte de la ciudadanía está de vacaciones o sencillamente a otras cosas, y además no se facilitó un espacio físico para que las personas sin acceso a medios o conocimientos digitales pudieran hacer propuestas o votarlas".