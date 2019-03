Un funcionario de prisiones recibe 3 navajazos de un interno

En el día de ayer se produjo una nueva agresión a un trabajador de Instituciones Penitenciarias.

Un interno del Centro Penitenciario de Soto del Real, que responde a las iniciales M.O.M, agredió de forma violenta a un funcionario propinándole tres puñaladas con un objeto punzante.

Los hechos se produjeron sobre las 20:15 horas. Durante el transcurso de una llamada telefónica el interno manifiesta sentirse mal cayendo al suelo. Cuando los funcionarios acuden a socorrerlo el interno se levanta y comienza a agredir con un objeto punzante a un funcionario llegándole a propinar hasta tres puñaladas.

Para la plataforma sindical por desgracia esta agresión no es un hecho aislado."Es un ejemplo de lo que vivimos diariamente los trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Son ya más de 2100 agresiones en los últimos 6 años y la Administración penitenciaria sigue sin tomar medidas para poner freno a las agresiones que sufrimos los trabajadores de Instituciones Penitenciarias que, desde la implantación de un protocolo de agresiones que debería buscar soluciones a las mismas, lejos de reducirse, se han visto incrementadas de forma notable."

Desde Acaip manifiestas que "Los trabajadores agredidos no recibimos ningún tipo de apoyo legal, ni jurídico ni psicológico por parte de la Administración que, en muchas ocasiones, incluso trata de presionar para que las agresiones que se sufren no sean declaradas y así no se incremente la estadística".

Según el sindicato estas agresiones son cada vez más frecuentes consecuencia del aumento de violencia debido a “ la escasez de personal “, “ al envejecimiento de las plantillas” y a la sensación de impunidad que sienten los internos al ser prácticamente nulas las consecuencias penales y regimentales por estas conductas ya que la Administración sigue mostrando una total falta de diligencia a la hora de reconocer el carácter de Agente de autoridad a los trabajadores penitenciarios en el ejercicio de sus competencias.

Desde la plataforma desean una pronta recuperación del compañero y convocan un paro de 12:00 a 12:15 h para mañana miércoles en todos los centros penitenciarios de España bajo el lema “PRISIONES SIN AGRESIONES”.