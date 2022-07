TI Fluid System comenzará el 12 de septiembre los traslados de los 46 trabajadores a la planta de Zaragoza

TI Fluid System notificó a los trabajadores de la planta ubicada en el polígono de la capital palentina que comenzará el 12 de septiembre con los traslados de los 46 empleados a la nueva factoría de Zaragoza, en un calendario que irá por bloques y en cinco fases repartidos en varias semanas, según fuentes consultadas por la Agencia Ical.

"Es una situación muy difícil y nos duele mucho", aseguró hoy Irene Tejedor, una trabajadora concentrada durante la movilización sindical delante de la planta, quien trasladó que lleva once años trabajando, aunque otros compañeros superan los 20 años. "Nos hemos esforzado y hemos dado muchos de nosotros y este cierre duele mucho", recalcó.

Asimismo, señaló a la Agencia Ical que lo poco que saben es que el cierre se estipula en torno al mes de octubre, el cual se justifica en acciones estratégicas de la compañía. "Hemos visto que, últimamente, muchos procesos se habían trasladado a otras plantas, pero siempre nos imaginábamos que aquí siempre quedaría algo, más al estar cerca de la factoría de Renault".

Otra de las trabajadoras, Juncal Negro, criticó la premura del cierre, ya que no da tiempo a organizar la vida de una familia en un nuevo destino, como es la provincia de Zaragoza. Dejó claro que no están resignados y tienen fe de que "alguien les escuche para que vean que esta planta es viable y muy rentable".

"Me he llevado mucha decepción, porque hemos luchado mucho para conseguir lo que tenemos. No nos lo merecemos, porque hemos llegado a llevar piezas en nuestro propios vehículos hasta Renault", aseveró a Ical.