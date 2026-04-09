Las fiestas del barrio del Cristo contarán con más de 10.000 bolsas en la 'pedrea' mientras buscan el reconocimiento nacional

La 'pedrea del pan y el quesillo' y la meta de ser Fiesta de Interés Turístico Nacional

Las fiestas del barrio del Cristo de Palencia ya están aquí. Esta mañana se ha presentado el programa de una de las celebraciones más importantes de la ciudad, cuyos actos centrales se desarrollarán la próxima semana. El nuevo presidente de la asociación de vecinos, Víctor Carranza, ha explicado que se han diseñado unas fiestas fieles a su esencia, pero a la vez “divertidas y dinámicas y pensando un poco en todos los públicos, pequeños y grandes”.

Actividades para todos

El programa incluye una amplia variedad de actividades. Para los más pequeños, habrá talleres de gastronomía, manualidades para pintar o moldear un Cristo. Los mayores contarán con un concurso gastronómico de bizcochos y podrán disfrutar de productos locales como los caracoles y la sangría. Este fin de semana comenzarán los actos con una comida popular y una charanga.

COPE Víctor Carranza, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo

El domingo tendrá lugar el pregón y la entrega de los premios ‘Cristo y Alegría’, que reconocen lo mejor y lo más criticado del año en la ciudad. Víctor Carranza ha anunciado que el ‘Cristo de la Alegría’ será para el club de fútbol del Palencia Cristo Atlético, mientras que el ‘Cristo de la Tristeza’ ha recaído en Adif, “por todas las circunstancias y por el poco caso que nos hace ya a los palentinos”, en referencia a las polémicas pantallas acústicas del tren.

La ‘Pedrea’, corazón de la fiesta

Sin embargo, el acto que define estas fiestas es la tradicional pedrea del pan y el quesillo, un evento que cada año gana más adeptos, especialmente entre los niños. El concejal de Fiestas, Francisco Fernández, ha destacado el creciente involucramiento de los colegios de toda la ciudad en esta tradición.

Este año ya los coles van a tirar más de 2.000 bolsas, poquito a poco van creciendo" Francisco Fernández Concejal de Fiestas

Según Fernández, la participación de los centros educativos es fundamental para mantener viva la tradición. “Hay coles que suben al Cristo y lanzan sus propias bolsas desde allí, hay coles que las reciben y lo hacen en el propio colegio”, ha señalado. “Este año ya los coles van a tirar más de 2000 bolsas, o sea, que ellos poquito a poco van creciendo, y es a lo que nosotros le queremos dar ese gran valor”, ha añadido.

COPE Las fiestas del barrio del Cristo

COPE Las fiestas del barrio del Cristo

Objetivo: Interés Turístico Nacional

La Pedrea no es solo tradición, sino también el principal argumento del Ayuntamiento para lograr la declaración de la fiesta como de Interés Turístico Nacional antes de que acabe la legislatura. Para ello, el consistorio contratará una agencia de comunicación que buscará ampliar el impacto mediático de la celebración a nivel nacional, un paso clave para formalizar la solicitud el próximo año.

Habrá 3.500 bolsas que se den a la asociación para que las vendan en la caseta a euro y medio" Miriam Andrés Alcaldesa de Palencia

La romería principal tendrá lugar el próximo domingo en el Cerro de Otero, con una misa oficiada por el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, y la posterior pedrea. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha detallado que se repartirán aproximadamente 10.100 bolsas. De ellas, “habrá 3500 bolsas que se den a la asociación para que las vendan en la caseta a euro y medio”, y el resto se lanzarán desde el balcón del cerro.