La FAUP pide explicaciones a Mario Simón en referencia a un artículo en el que habla de su gestión de la pande

La Asociación Fuerza Autónomos Unidos de Palencia, FAUP, ha emitido un comunicado dirigido al alcalde de Palencia, Mario Simón, en referencia a un artículo publicado en La Vanguardia en el que habla de cómo el equipo de gobierno local ha gestionado la pandemia. Asegura la asociación que se ha enviado al propio correo del alcalde y registrado en el Ayuntamiento.

Dicho comunicado reza lo siguiente:

“En él, Usted manifiesta que ha desarrollado sus competencias de manera eficiente durante un año marcado por la aparición del COVID, y desde FAUP, como asociación representante de más de cuatro centenares de asociados, autónomos y empresas de su ciudad, le pedimos que responda a las preguntas que nuestro colectivo le va a formular. Le pedimos que nos haga llegar sus

respuestas como acto de buen hacer hacia nuestro colectivo. De la misma manera le indicamos que vamos a registrar este escrito esperando respuesta oficial y que lo vamos a enviar a los diferentes medios de comunicación para que sus respuestas, que nos interesa a muchos ciudadanos, puedan llegar a más personas interesadas.

Antes de empezar, decirle que somos conscientes de la difícil situación que todos atravesamos, ciudadanos en general y autónomos y empresas en particular, amén de otros colectivos muy perjudicados, de la misma manera que somos conscientes del esfuerzo que usted y su corporación aseguran que están realizando, y por eso creemos muy importante que nos responda, así quedará aún más claro sus comentarios en el artículo al que nos referimos.

Usted habla que no era consciente en la elaboración de los presupuestos de 2020

de la situación que se avecinaba, pero estará de acuerdo con nosotros, que tampoco ningún autónomo ni empresa lo estaba, con la salvedad, que mientras su corporación y funcionariado han cobrado cada céntimo de euro de su nomina, incluidos los esfuerzos y horas extras que esta situación ha exigido... los autónomos y empresas de la ciudad, han visto reducido en un amplio porcentaje sus ingresos, incluso en algunos casos totalmente, igual que nuestros trabajadores, que se han visto despedidos o inmersos en un ERTE que no llegan a cobrar en muchos casos.... y sin tener culpa de la situación que estamos sufriendo, se nos pide que soportemos la situación y no se nos ha dado ningún tipo de apoyo...es más, incluso nos han cobrado servicios que ni siquiera hemos recibido por tener nuestros negocios cerrados o con una apertura que no cubre ni los gastos mínimos para mantener los gastos básicos.

¿No considera usted que la limpieza y desinfección de la ciudad es una tarea que el servicio de limpieza ha de realizar haya o no haya una pandemia?

¿Cree usted que el coste de 26.000 € para reparto de mascarillas a sectores vulnerables, es una cifra relevante para alabar su gestión a sabiendas que no tenemos constancia que nadie de su corporación se haya bajado el sueldo durante la pandemia?...cosa que sí sería de alabar....

¿Cree usted, que el gasto que ha realizado para ayudar a las empresas/autónomos de la ciudad ha sido suficientes? ¿Cómo puede ser posible que el ayuntamiento de Valladolid destine dos millones de euros de ayudas directas en subvenciones que oscilan entre los 750 euros y 4.000 € por autónomo o pequeña empresa, o un ayuntamientos tan pequeños como el de Villamuriel haya otorgado 800 € o 150 € a sus autónomos , y nuestro ayuntamiento no haya dado absolutamente ninguna ayuda directa más que unos intereses de un préstamo?

¿Aparte de la cesión de espacios públicos a hosteleros y la exención en la tasa de las terrazas, cree usted que esas medidas han resultado ser suficiente apoyo para un sector, al que se la ha reducido su actividad de manera tan drástica, con todos los puestos directos e indirectos que genera?

¿Qué ha hecho su corporación para ayudar a los centros deportivos aparte de utilizar espacios públicos para que puedan ser utilizados por el Patronato y sus actividades? ¿Va a seguir el ayuntamiento teniendo cerradas las instalaciones municipales mientras los centros deportivos están siendo obligados a bajar sus persianas?

Se han establecidos medidas de apoyo a los sectores económicos más castigados, ¿ nos podría decir en qué han consistido éstas medidas y quiénes , para su corporación, son los sectores de los que habla?

¿Nos podría explicar , cómo su única medida que ayudaría a muchos colectivos , que fue la ayuda de los intereses de los préstamos ICO, que se puso en marcha en marzo, a día de hoy...después de 10 meses de crisis, manifiesta que se siguen resolviendo expedientes? ¿Cree usted sinceramente , que esa medida , ayuda en algo a las empresas/autónomos de su ciudad? Y siendo algo que apenas ha sido demandado, por qué vuelven a asignar el mismo dinero, ampliable, a una medida que está claro que no ha funcionado, en vez de buscar otras opciones.

Comenta que están esperando como agua de mayo las ayudas del Estado, ¿desde marzo?, ¿no tiene el Ayuntamiento capacidad de endeudarse con cargo a créditos que serán devueltos por Estado y Junta de Castilla y León cuando dichas ayudas lleguen, y así poder ayudar en el momento necesario y no cuando el tejido económico esté ya muerto?

Imagine usted que cuando autónomos y empresas debemos hacer frente al pago del alquiler (por ejemplo), le digamos al arrendador que estamos esperando como agua de mayo a que nos paguen nuestros clientes?, ¿ son éstos sus argumentos para no apoyar a sus empresas y autónomos?

¿Cree usted que retomar obras faraónicas, cuyo coste elevado y desproporcionado (que hemos sostenido entre todos los ciudadanos de Palencia) tales como el Lecrarc, Palacio de Congresos, Fundación Diez Caneja, Museo del Agua, van a proporcionar riqueza y prosperidad a la ciudad? ¿De verdad no existen otras inversiones que generen mayor valor añadido a empresas y autónomos? ¿Es cierto lo que usted dice que serian un gran avance para la

ciudad, de verdad cree eso? Si nos puede explicar en qué nos va a ayudar a que no se marche más gente de nuestra ciudad por no poder encontrar trabajo con el que mantenerse y que no cierren más empresas y servicios, grandes y pequeños?

El establecimiento de un bono para la reactivación económica, medida que éste colectivo le propuso que pusiera en marcha en varias reuniones mantenidas con usted y su corporación, ¿va a ser una realidad por fin? ¿va a ayudar a todos los sectores, ya que es una petición constante de nuestra asociación es que hay muchos sectores atacados por esta crisis y de los que ni siquiera se habla? Queremos que sectores visibles como el comercio y la hostelería se vean empujados por la institución...pero hay muchos más sectores que necesitan una ayuda y ni por ser minoritarios o tener menos fuerza en número se les debe dejar morir sin más! Por eso ...¿qué ofrece a todos esos sectores...?

Esperamos pueda dar respuestas a cada una de las preguntas que le hemos realizado, que surgen de nuestra necesidad de subsistir y de una lectura del artículo al que usted amablemente responde a un medio de comunicación.

De la misma manera le pedimos, o mejor imploramos, que el dinero de la institución, que paradójicamente, parte del mismo lugar del que espera como agua de mayo que llegue..... Estado y Junta de Castilla y León, lo inviertan en el tejido productivo y económico de la ciudad, y no en retomar obras totalmente innecesarias. Así...tal vez....podamos mantener una ciudad que empieza a agonizar y empezamos a sentir un apoyo real de la Institución, Atentamente, el equipo de FAUP.”