Fallece un hombre de 57 años tras salirse de la vía con su turismo en Lagunilla de la Vega (Palencia)

Un hombre de 57 años ha fallecido este mediodía tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera PP-2416, a la altura de Lagunilla de la Vega (Palencia). El suceso se ha producido en torno a las 15:00 horas, cuando el turismo que conducía se ha salido de la vía en dirección a San Martín del Valle.

COPE Ambulancia Sacyl

Movilización de los servicios de emergencia

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada que alertaba de la salida de vía de un turismo y solicitaba asistencia para un ocupante que se encontraba atrapado en el interior del vehículo. Inmediatamente, se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Sacyl ha movilizado un helicóptero medicalizado (HEMS) y una ambulancia de soporte vital básico (SVB). Una vez en el lugar del siniestro, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del varón, sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida.

COPE Lagunilla de la Vega (Palencia)

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, el fallecido era el único ocupante del vehículo y las causas del accidente están siendo investigadas por los agentes de la Guardia Civil. ‎