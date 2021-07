La fachada del Ayuntamiento de Saldaña amanece con pintadas y amenazas al alcalde Adolfo Palacios

Dos de laterales de la fachada del Ayuntamiento de Saldaña han amanecido hoy con pintadas dirigidas hacia el alcalde de la Localidad.

Adolfo Palacios se ha encontrado esta desagradable sorpresa en forma de amenazas.

En la primera aparece el propio nombre del alcalde junto a una diana, y en segundo lugar con los términos "corruptos" y "caciques" en otro punto del edificio.

Los hechos ya han sido denunciados tanto por los desperfectos en el edificio como por las amenazas hacia el alcalde, que intentaba esta mañana buscar una explicación, si es que la hay, frente a este tipo de actos.

"Será alguien que se haya visto perjudicado por alguna decisión que hayamos tomado o quizá sea cosa de chavales, no sé que pensar", argumentaba en los micrófonos de COPE el propio Adolfo Palacios.

"No tengo miedo a que me pase nada físicamente, pero si lo llevamos al extremo, que aparezca tu nombre junto a una diana no deja de ser una amenaza de muerte, algo que creía que era cosa de otros tiempos. Espero que quede aquí y que quien las haya realizado no vaya a más." Señalaba esta misma mañana visiblemente preocupado.

Ahora, desde guardia civil se está revisando y estudiando las imágenes de una cámara de seguridad ubicada en la entrada del Ayuntamiento para intentar localizar al responsable de las pintadas. "No será fácil, ya que las pintadas están en los laterales y solo existe esa cámara enfocando a la entrada . Fue colocada en su día para evitar robos, pero veremos que sale".